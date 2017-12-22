Завод Estonian Cell решает проблему утечки сточных вод в заливе Кунда

Благодаря внимательным людям и помощи Инспекции окружающей среды, позавчера была найдена утечка в трубе глубоководного выпуска в заливе Кунда на расстоянии примерно 1 км от берега. Поступающие в море через утечку очищенные сточные воды безопасны для здоровья и окружающей среды, и их качество соответствует нормам комплексного экологического разрешения. Для того чтобы определить состояние трубы и приступить к подготовке к ремонтным работам, Estonian Cell начала проводить исследования.

По словам члена правления Estonian Cell Сийри Лахе, водолазы, проводившие исследования для Инспекции окружающей среды, в ходе осмотра на дне залива Кунда 2,4 километровой трубы глубоководного выпуска, нашли примерно в 1 километре от берега два места утечки. Одно из них по первоначальным данным представляет собой трещину размером примерно около 2 см, и в другом месте нашли смещение в месте соединения труб. Выходное отверстие трубы глубоководного выпуска Estonian Cell находится на расстоянии 2,4 км от берега на глубине 11 метров.

”Лабораторные исследования Estonian Cell и информация от Инспекции окружающей среды подтверждают, что поступающие в море очищенные сточные воды соответствуют всем требования окружающей среды и являются безопасными. Помимо собственного мониторинга, на протяжении последнего полугода Лаборатория изучения окружающей среды брала пробы сточных вод, выходящих из водоочистной станции, а также проводила ежемесячные анализы и исследования в заливе Кунда. Их результаты также подтверждают, что поступающие в море очищенные сточные воды безопасны для окружающей среды и соответствуют требованиям комплексного экологического разрешения, выданного предприятию”, пояснила Сийри Лахе.

Для того чтобы выяснить в каком состоянии находится труба и подготовиться к ремонтным работам, Estonian Cell начали проводить исследования, для того чтобы получить более точную картину о состоянии трубы. ”Если погода хоть немного позволит, то уже завтра водолазы начнут проводить исследования и возьмут пробы воды. Поскольку труба находится на глубине 5-11 метров, то ее исследование требует помощи профессионалов. После того как водолазы спустятся на дно, мы сможем более точно сказать, как и в какие сроки устраним утечку. Дополнительную информацию мы предоставим после обеда”, пояснила Лахе. Предприятие сотрудничает с Инспекцией окружающей среды и уведомило о ситуации также Департамент окружающей среды.

Очищенные сточные воды, поступающие из трубы в море, по сравнению с морской водой более коричневатые. ”На цвет влияет входящее в состав осины органическое вещество. Несмотря на цвет воды, она безопасна для окружающей среды, и цвет сточных вод завода очень похож на естественный цвет воды в реке Кунда”, сказала Лахе.

Согласно комплексному экологическому разрешению, выданному Estonian Cell, предприятие обязано регулярно проводить мониторинг морской среды. Каждые три года проводится ежемесячный мониторинг протяженностью в год, в котором исследуют как сточные воды влияют на качество морской воды и ее обитателей. Помимо растворенного кислорода и температуры, мониторят количество и состав планктона, содержание соли, количество содержания кислорода в морских отложениях, а также измеряют физические, химические и оптические параметры. Последний мониторинг проводился в 2014 году и никаких негативных изменений не было выявлено. В конце этого года будет готов очередной отчёт о морской среде в области сброса воды с завода.

Каждые пять лет производятся замеры придонной растительности и фауны, а также популяции рыб. Также делают подсчёт дисперсии загрязняющих веществ в морской воде. В соответствие с локальным направлением ветра, моделируют локальную циркуляцию и распространение сточных вод в районе выброса от залива Кунда до порта Маху. Последнее подобное исследование было проведено в 2014 гожу. По результатам исследования никаких негативных воздействий на окружающую среду обнаружено не было.

Помимо вышеназванных исследований, Estonian Cell осуществляет также мониторинг водоприемника на распространение опасных веществ в районе выброса. Последнее подобное исследование было проведено в этом году, и никаких негативных изменений также выявлено не было.

Находящийся в Кунда завод Estonian Cell по производству древесной массы из осины был основан в 2006 году. Предприятие производит высококачественную химико-термо-механическую древесную массу из осины, 100% которой идёт на экспорт в различные страны Европы и Азии. Всеобъемлющие принципы ответственного отношения и заботы об окружающей среде интегрированы во все процессы Estonain Cell с момента постройки завода и являются одним из факторов успеха. Такой подход означает не только лишь заботу о природных ресурсах, но и включает в себя честный и открытый диалог с работниками, клиентами, поставщиками и другими заинтересованными сторонами. Предприятие полностью внедрило системы экологического управления и управления качеством, сертифицированных согласно ISO 9001 и ISO 14001. Единоличный собственник предприятия — ведущий австрийский завод по производству бумаги Heinzel Holding GmbH.