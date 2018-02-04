Зависимость от гаджетов мешает учебе и вредит здоровью школьников. Что делать?

Журналист Кайри Оя пишет в ”Учительской газете”, что нынешняя школьная система напрочь ”засасывает” учеников в виртуальный мир уже к 10 годам. Их родители ломают головы над тем, как ограничить слишком раннее и интенсивное воздействие смарт-устройств на психику и жизнь детей.

По словам учительницы эстонского языка и литературы Антслаской гимназии, а также классной руководительницы пятого класса Ири Рейле, в их школе целенаправленное использование смарт-устройств на уроках разрешено, а на переменах интернетом можно пользоваться в специально отведенных для этого местах. По ее оценке, интернет-зависимых становится все больше, поскольку активными игроманами дети становятся еще в детском саду.

Некоторые даже засыпают в обнимку с телефоном

Рейле рассказывает, что в ходе бесед по развитию некоторые родители сознавались в том, что их чада часами теребят телефоны или планшеты. Особенно по вечерам или во время каникул, находясь долгое время в одиночестве.

Борьба с нецеленаправленным использованием смарт-устройств ведется ежедневно, утверждает педагог: ”К счастью, в нашей школе есть две получасовые уличные перемены, на которых проводятся активные игры, в некоторые дни во время перемен можно воспользоваться гимнастическим залом, поиграть в шахматы, полазать по отвесной стене, однако настоящие интернет-зависимые всегда умеют держаться в тени”.

”Я считаю, что в первом и втором классах важнее всего развивать умение читать и писать, однако даже государственные уровневые работы для третьих классов заполняются в электронном виде, — констатирует Ири Рейле. — Потому учитель и мечется как осел меж двумя стогами сена”.

За последние десятилетия количество уроков эстонского языка уменьшилось, и потому, утверждает Рейле, учителя вынуждены тратить много сил на борьбу с победоносно шествующей поверхностностью.

По словам преподавателя, у представителей эпохи гаджетов много проблем со здоровьем: искривление позвоночника, сухость глаз, избыточный вес, забывчивость, рассеянность, неспособность сконцентрироваться, а зачастую и пониженные социальные навыки.

Рейле настаивает на том, что интернет-зависимость является серьезной проблемой: с одной стороны, новые технологии просачиваются в школу через все щели, с другой же, метод доска-мел-учебник-учитель гораздо полезнее для мыслительной деятельности, чем мгновенный поиск в приложении. ”Когда ученик мотивирован, то действенны все методы, однако учитель не в состоянии в одиночку повысить мотивацию к учебе утопающего в соцсетях тинейджера”, — утверждает Рейле.

По словам учительницы биологии Таллиннского английского колледжа Кайсы Лухт, в начальных классах их школы использование смарт-устройств вообще запрещено. Даже на переменах. В классах постарше гаджетами можно время от времени пользоваться на уроках, когда в этом есть необходимость.

Отказ от гаджетов сейчас немыслим

По мнению Лухт, существует противоречие между заявленной целью и реальной жизнью: с одной стороны, родители поумнее пытаются ограничить время пользования их детьми различных гаджетов, с другой же, во многих школах Эстонии компьютерная грамотность и умение пользоваться Google Drive’ом практически обязательны. ”С точки зрения охраны окружающей среды и развития информационного общества можно было бы подискутировать, что экологичнее — распечатывание для всех учеников текстов для чтения на бумажном носителе или предоставление школьникам возможности находить материалы и дополнительную информацию в своем телефоне/компьютере”, — считает Кайса Лухт.

Компьютеризация портит почерк и правописание

По словам Лухт, существует реальная опасность того, что скоро люди совсем разучатся писать от руки и перестанут дружить с правописанием — программа ведь сама вносит необходимые исправления. ”Насколько я понимаю, чтению и письму у нас обучают еще в детском саду, — продолжает учительница. — Во всяком случае, так должно быть, и только потом можно начинать осваивать гаджеты. По-моему, тут и вопросов нет — первично чтение и умение писать, умение же пользоваться компьютером как инструментом осваивается позднее”.

Возможности, обязанности и умение выключать

Постоянное реагирование на поступающие сообщения и новости, уверена Лухт, рассеивает внимание учащихся, замедляет темп их работы и уменьшает ее эффективность. ”Учителя обязаны вывешивать домашние задания в э-школе и если их там нет, то это словно предлог не выполнять задания, — поясняет Лухт. — Ответственность как будто перекладывается на плечи учителей, а молодежь не учится планировать свое время”.

В школах Франции запретят использование мобильных телефонов

Министр образования Франции Жан-Мишель Бланкер сообщил о том, что с нового учебного года государство запретит ученикам начальной и основной школы использовать гаджеты на уроках, переменах и в столовых. На лицеистов запрет не распространится.

Дети отвыкают от чтения

В Берлине были представлены результаты международного исследования, согласно которым все меньше учеников начальных классов по всей Германии умеет правильно читать. Если в 2001 году начальное умение читать приобретало только 16,9% выпускников начальных школ, то теперь таковых уже 18,9%. Другими словами, теперь не умеет читать каждый пятый ученик четвертого класса.