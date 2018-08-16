16.08.2018, 18:50

Завершился ремонт перекрестка Нарвского шоссе и Пярнамяэ теэ


rus.delfi.ee
EST
Teetööd Tartus Turu tänaval
Teetööd Tartus Turu tänavalFoto: Helena Pass

Сегодня состоялось торжественное открытие реконструированного перекрестка Нарвского шоссе и Пярнамяэ теэ. Он реконструирован при сотрудничестве Таллинна, Маарду, Виймсиской и Йыэляхтмеской волостей. Таллинн оплатил 50%, Маарду — 20%, Виймсиская волость — 20% и Йыэляхтмеская волость — 10% от стоимости строительных работ, сообщает Раэпресс.

В результате работ появился регулируемый светофорами перекресток с полосами для поворота, который сделает движение в этом районе более спокойным, безопасным и увеличит пропускную способность дорожного узла. Помимо этого, была построена сточная канализация и установлено дополнительное освещение пешеходных переходов. Для создания лучших условий для слабовидящих людей установлены камни Брайля. Также приведены в порядок тротуары и установлено уличное LED-освещение.

Работы осуществлены Viamer Grupp OÜ. В соответствии с договором, работы должны были быть завершены 31 июля 2018, их стоимость — 0,9 миллиона евро.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ФОТО: Председателем Нарвского городского собрания избрали директора Кренгольмской гимназии Ирину Янович

16.08.2018
Вопрос выбора председателя депутаты рассматривали последним в повестке дня. Как мы сообщали ранее, кандидатом большинства, уже не центристского, стала директор Кренгольмской гимназии Ирина Янович, не попавшая в число подозреваемых в коррупционных преступлениях восьми нарвских депутатов-центристов.
Подробнее




Женщину-специалиста, которая пришла на собрание Минсоцдел с ребенком, попросили удалиться

16.08.2018
Тийна Калда принимала участие в организованном Министерством социальных дел собрании по плану развития здоровья населения в качестве представителя союза психологов. Она взяла с собой своего сына (1 год и 3 месяца), который находился в эргорюкзаке.
Подробнее


-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede Automatic
499,- €
464,07 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100002
159,- €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Jaipur
69,- €
27,60 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Safari
69,- €
27,60 €
-15% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
135,15 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
290,- €
269,70 €

ВИДЕО DELFI: Чайковский, борьба с раком и средневековые развалины. На Фестивале “Биргитта” покажут необычную интерпретацию “Лебединого озера”

16.08.2018
Художественный руководитель Национального балета Брно Марио Радачовский, который привез на Фестиваль “Биргитта” свою версию “Лебединого озера” Чайковского, рассказал Delfi о своей интерпретации произведения.
Подробнее

Фарту масти, АУЕ! Лидер ласнамяэской банды молодых хулиганов, которые держат в страхе весь город: мне бы хотелось убить человека

16.08.2018
”Мне бы хотелось кого-то убить. Хотелось бы испытать, что это за чувство — убить человека”, — говорит изданию Eesti Ekspress 15-летний парень из Таллинна. Назовем его Дима. Тюрьмы он не боится и даже, наоборот, хотел бы туда попасть.
Подробнее



"Налоговый терминатор" is back! На счетах крупнейших эстонских больниц простаивает 101 млн евро

16.08.2018
Финансовый аналитик Ардо Оясалу, прозванный «налоговым терминатором», проанализировал бухгалтерию крупнейших эстонских больниц и с удивлением обнаружил, что учреждения копят на своих счетах миллиона евро, вместо того, чтобы больше лечить, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее