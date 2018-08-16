Завершился ремонт перекрестка Нарвского шоссе и Пярнамяэ теэ

В результате работ появился регулируемый светофорами перекресток с полосами для поворота, который сделает движение в этом районе более спокойным, безопасным и увеличит пропускную способность дорожного узла. Помимо этого, была построена сточная канализация и установлено дополнительное освещение пешеходных переходов. Для создания лучших условий для слабовидящих людей установлены камни Брайля. Также приведены в порядок тротуары и установлено уличное LED-освещение.

Работы осуществлены Viamer Grupp OÜ. В соответствии с договором, работы должны были быть завершены 31 июля 2018, их стоимость — 0,9 миллиона евро.