16.08.2018, 18:50

Завершился ремонт перекрестка Нарвского шоссе и Пярнамяэ теэ


rus.delfi.ee
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Teetööd Tartus Turu tänaval
Teetööd Tartus Turu tänavalFoto: Helena Pass

Сегодня состоялось торжественное открытие реконструированного перекрестка Нарвского шоссе и Пярнамяэ теэ. Он реконструирован при сотрудничестве Таллинна, Маарду, Виймсиской и Йыэляхтмеской волостей. Таллинн оплатил 50%, Маарду — 20%, Виймсиская волость — 20% и Йыэляхтмеская волость — 10% от стоимости строительных работ, сообщает Раэпресс.

В результате работ появился регулируемый светофорами перекресток с полосами для поворота, который сделает движение в этом районе более спокойным, безопасным и увеличит пропускную способность дорожного узла. Помимо этого, была построена сточная канализация и установлено дополнительное освещение пешеходных переходов. Для создания лучших условий для слабовидящих людей установлены камни Брайля. Также приведены в порядок тротуары и установлено уличное LED-освещение.

Работы осуществлены Viamer Grupp OÜ. В соответствии с договором, работы должны были быть завершены 31 июля 2018, их стоимость — 0,9 миллиона евро.

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