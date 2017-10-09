Завершилась реконструкция улицы Везивярава в Кадриорге

Сегодня состоялось торжественное открытие после реконструкции участка улицы Везивярава между Нарвским шоссе и улицей Я.Поска в Таллинне.

Целью реконструкции было уменьшение транзитного движения транспорта в ландшафтном заказнике Кадриорга, создание условий безопасного передвижения пешеходов и развитие сети велосипедных дорожек, сообщает Раэпресс.

В ходе реконструкции в порядок были приведены техносети, обновлено уличное освещение, проложена трехметровой ширины велосипедная дорожка. Между улицами Поска и Фельмана теперь двустороннее движение будет осуществляться по проезжей части шириной 5,5 метра, а от улиц Фельмана до улицы Рауа движение будет односторонним по полосе в 3,5 метра. Вдоль улиц Везивярава, Рауа и Вильмса созданы 24 места для стоянки автомобилей.

Длина реконструированного участка — 560 метров, стоимость работ — 1,9 миллиона евро.