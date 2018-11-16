16.11.2018, 19:16

Завершены восстановительные работы на таллиннской улице Энергия


rus.delfi.ee
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Завершены восстановительные работы на таллиннской улице Энергия
Foto: Kristiine linnaosavalitsus

По заказу Коммунального департамента города Таллинна восстановительные дорожные работы на улице Энергия осуществила фирма Infraroad , в ходе которых были также выполнены и профилактические работы по обрезке деревьев. На сегодня работы закончены и улица открыта для движения в полном объёме.

По словам вице-мэра Калле Кландорфа, в этом году в районе Кристийне прошли крупные дорожные работы, во время которых также была восстановлена улица Энергия.

”В ходе ремонтных работ были обновлены бетонное покрытие асфальта и разметка дорожного покрытия, заменили разрушенные бордюры и привели в порядок оказавшиеся в зоне строительных работ колодцы”, прокомментировал Кландорф.

”Благодарим Департамент коммунального хозяйства за проделанную работу, с их помощью многие улицы получили новый вид. Стоит отметить, что улица Энергия реконструирована теперь на 100%, как дороги, так и жилища, поскольку были поменяны системы отопления, водоснабжения и канализации, новые утеплители получили все также получила все жилые дома в районе”, сказал старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.

Сегодня состоялся обзор завершенных работ, в котором участвовали вице-мэр Калле Кландорф и Андрей Новиков, старейшина района Кристийне Яанус Рийбе и заведующий Таллиннским коммунальным департаментом Айн Валдманн. Приблизительная стоимость ремонтных работ составила 220 000 евро.

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