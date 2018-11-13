Завершена реконструкция улицы Вана-Пирита

Торжественное открытие реконструированного участка состоится 20 ноября на стоянке у Морских ворот, где откроется также выставка уборочной техники, готовой к работе на улицах Таллинна.

В ходе реконструкции появился примерно километровой длины участок с односторонним движением, в зонах съездов с улицы Пирита созданы 6-7-метровой ширины двухсторонние участки, созданы также велодорожка и тротуар, реконструировано уличное освещение, на переходах установлены камни Брайля для слабовидящих. Стоимость работ составила 2,8 миллиона евро.