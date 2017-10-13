Завершена реконструкция улицы Кулднока в Мустамяэ

Завершена реконструкция улицы Кулднока в Таллинне, целью которой было обеспечение более безопасных условий передвижения пешеходам и велосипедистам, сообщает Раэпресс.

В ходе работ на участке между улицей Мустамяэ и подъездом к Лиллекюлаской гимназии по обе стороны улицы появился тротуар шириной в 2-3 метра, а дальше, до улицы Моони, тротуар проложен с одной стороны. Установлено новое уличное освещение, приведены в порядок водопроводные и канализационные трассы, включая ливневую канализацию.

Проезжая часть обрела ширину в 5,5 метра, кроме участка между домом № 7 и улицей Моони, где ширина 3,3 метра, а движение по улице одностороннее. На улице появились 75 мест для стоянки автомобилей.

Реконструкция участка в 550 метров обошлась в 730 тысяч евро. Плановый срок окончания работ был 20 октября.