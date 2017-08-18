Завершен ремонт улицы Клоостриметса в Пирита

В понедельник, 21 августа, в 11 часов с участием вице-мэра Таллинна Калле Кландорфа состоится торжественное открытие Клоостриметса после реконструкции улицы на участке между улицами Люкати и Пярнамяэ.

В ходе работ обновлено асфальтовое покрытие проезжей части, приведены в порядок обочины, установлено специальное освещение на пешеходных переходах, создан островок безопасности на перекрестке улиц Клоостриметса и Пярнамяэ, с велосипедной дорожки сточные воды теперь отводятся в решетчатые колодцы с впитывающими системами, сообщает Раэпресс.

В районе Клоостриметса поселение довольно бурно развивается, а с ним нарастает и поток автотранспорта.

Работы должны были завершиться 5 сентября, но TREF Nord AS справилось досрочно.

Торжественная церемония будет проходить перед телебашней (ул. Клоостриметса, 58а). Припарковаться можно будет на стоянке у телебашни.