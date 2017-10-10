Завершен ремонт улицы Кийли в Мустамяэ

Сегодня в 15:00 пройдет церемония открытия улицы Кийли после ремонта. Церемония будет проходить на площадке перед церковью Марии Магдалины, сообщает Раэпресс.

Вместе с реконструкцией улицы были созданы автостоянки возле церкви и детских садов "Моониыйед" и "Сыбракезе" в общей сложности для 33 автомобилей.

Перекресток улиц Кийли и Сяэзе обрел круговую развязку, улица — двустороннюю проезжую часть шириной 5,5 метра, которую обрамляют теперь тротуары шириной от 2 до 3 метров. Обновлены трассы отопления, водопровода и канализации, установлено современное уличное освещение. Скорость езды ограничена на улице 30 км/час.

Все эти и другие работы на протяжении 525 метров обошлись в 1 миллион евро.