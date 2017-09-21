Завершаются ремонтные работы на участке железной дороги Тапа-Тарту

Начиная с пятницы, 29 сентября, поезда Elron на линии Таллинн-Тарту вновь будут ездить по расписанию, которое действовало до начала ремонтных работ. Вновь в ходу будут дневные экспресс-поезда, сообщает Elron.

”Работы на железнодорожном участке Тапа-Тарту будут завершены к последним выходным сентября и путешествующие между Таллинном и Тарту пассажиры смогут во все дни недели и в любое время преодолеть весь свой путь на поезде”, — сказал менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго.

”Даже те отправления, которые мы в течение всего ремонтного периода обслуживали в полном объеме поездами, станут быстрее, а при использовании экспресс-поездов время в пути в большинстве случаев будет составлять менее двух часов. Надеюсь, что это уменьшит желание людей использовать для своих поездок перегруженное и опасное шоссе Таллинн-Тарту”, — добавил Конго.

С 29 сентября вновь в ходу будут дневные экспрессы Таллинн-Тарту. Отправляющийся из Таллинна в 10:05 поезд прибывает в Тарту в 12:03, а отправляющийся из Тарту в 12:06 поезд прибывает в Таллинн в 14:04.

В связи с изменениями в расписании на линии Таллинн-Тарту изменятся также расписания и других линий восточного и юго-восточного направления.

На линии Тарту-Койдула со 2 октября будет действовать зимнее расписание. В связи с окончанием летнего периода 1 октября в нынешнем году станет последним днем, когда поезда будут в ходу до Пиуза. Со 2 октября действует зимнее расписание движения и поезда будут в ходу до Койдула.

Расписание движения можно найти на домашней странице Elron и на информационных стендах на остановках.