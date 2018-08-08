08.08.2018, 22:00

Завершаются работы на перекрестке в Хааберсти

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rus.delfi.ee
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Haabersti viadukti avamine
Haabersti viadukti avamineFoto: Ilmar Saabas

По состоянию на конец июля на перекрестке в Хааберсти было завершено 90% реконструкционных работ. В августе продолжатся отделочные работы и озеленение, а также настройка светофоров.

Вице-мэр Таллинна Калле Кландорф на сегодняшней пресс-конференции по итогам заседания горуправы рассказал, что на данный момент открыт для движения виадук на Палдиском шоссе, полосы на перекрестке с круговым движением, пешеходно-велосипедные дорожки и два пешеходных туннеля. На Раннамыйза теэ и Палдиском шоссе в направлении Кейла оборудованы светофорами пешеходные переходы.

Завершение работ задерживается в связи с засухой, т.к. работы по озеленению могут продолжиться лишь когда жара спадет. Вице-мэр также заверил, что транспортный узел будет открыт до начала учебного года.

До завершения работ всех участников движения просят строго придерживаться указаний средств организации дорожного движения!

Договор о реконструкции перекрестка был заключен с фирмой Nordecon Eesti AS. Строительство началось в апреле 2017 г. Первоначально запланированный срок завершения работ — октябрь 2018 года. Общая стоимость строительных работ вместе с налогом с оборота и расходами на надзор собственника составляет 20,2 миллиона евро.

Объем работ:

· ремонт/строительство участков дорог в размере 2,92 км;

· строительство виадука;

· реконструкция велосипедных и пешеходных дорожек (1,70 км), строительство новых дорожек (2,30 км);

· Строительство 3 новых и реконструкция 4 перекрестков, оборудованных светофорами;

· Помимо перечисленного: новые постройки, реконструкция или установка освещения, светофоры, стоки и канализация, дренаж, канализационные трассы, электропроводка, газовые трубы, установка дорожных знаков и разметка, озеленение.

За ходом работ можно наблюдать в режиме реального времени на странице http://veebikaamera.ee/Haabersti-viadukt.html.

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