Завершаются работы на перекрестке в Хааберсти

Вице-мэр Таллинна Калле Кландорф на сегодняшней пресс-конференции по итогам заседания горуправы рассказал, что на данный момент открыт для движения виадук на Палдиском шоссе, полосы на перекрестке с круговым движением, пешеходно-велосипедные дорожки и два пешеходных туннеля. На Раннамыйза теэ и Палдиском шоссе в направлении Кейла оборудованы светофорами пешеходные переходы.

Завершение работ задерживается в связи с засухой, т.к. работы по озеленению могут продолжиться лишь когда жара спадет. Вице-мэр также заверил, что транспортный узел будет открыт до начала учебного года.

До завершения работ всех участников движения просят строго придерживаться указаний средств организации дорожного движения!

Договор о реконструкции перекрестка был заключен с фирмой Nordecon Eesti AS. Строительство началось в апреле 2017 г. Первоначально запланированный срок завершения работ — октябрь 2018 года. Общая стоимость строительных работ вместе с налогом с оборота и расходами на надзор собственника составляет 20,2 миллиона евро.

Объем работ:

· ремонт/строительство участков дорог в размере 2,92 км;

· строительство виадука;

· реконструкция велосипедных и пешеходных дорожек (1,70 км), строительство новых дорожек (2,30 км);

· Строительство 3 новых и реконструкция 4 перекрестков, оборудованных светофорами;

· Помимо перечисленного: новые постройки, реконструкция или установка освещения, светофоры, стоки и канализация, дренаж, канализационные трассы, электропроводка, газовые трубы, установка дорожных знаков и разметка, озеленение.