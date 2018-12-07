Завершающаяся детская и молодежная программа ЭР100 порадовала более 200 000 участников

Крупнейшими из начинаний детской и молодежной программы ЭР100 стали ”Детская республика”, ”100 дубов для Эстонии”, ”Каждому ребенку — свой музыкальный инструмент” и ”100 электронных гостевых уроков”. ”Только в этих проектах приняло участие более 200 000 человек. Общее число участников событий для детей и молодежи ЭР100 гораздо больше”, — сказала руководитель программы ЭР100 Государственной канцелярии Маарья-Лийза Соэ.

”Дети и молодежь — будущее Эстонии, поэтому именно они и были в центре внимания программы празднования юбилея страны”, — сказала Маарья-Лийза Соэ. ”Надеюсь, что все дети Эстонии смогли найти для себя наиболее подходящие возможности отпраздновать 100-летие Эстонской Республики, будь то проращивание желудей и высадка саженцев дубов, участие в Simple Session или изготовление своими руками подарков для Эстонии”, — добавила Соэ.

По словам Соэ, многие из начавшихся в период празднования юбилея страны проектов будут оказывать влияние на жизнь в Эстонии еще долгое время. ”На инструментах, приобретенных в рамках проекта ”Каждому ребенку — свой музыкальный инструмент”, свое мастерство оттачивают наши будущие музыканты, передвижная морская школа ”Друг моря” продолжит и в предстоящие годы обучать навыкам поведения на воде”, — привела примеры Соэ.