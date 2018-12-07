07.12.2018, 09:30

Завершающаяся детская и молодежная программа ЭР100 порадовала более 200 000 участников


rus.delfi.ee
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Lottemaa avamine
Foto: Ago Tammik

15 декабря в находящемся в Пярнумаа тематическом парке Страна Лотте завершится приуроченная к 100-летию Эстонской Республики детская и молодежная программа. Всего в программу вошло около 840 событий, в крупнейших из них приняло участие более 200 000 человек.

Крупнейшими из начинаний детской и молодежной программы ЭР100 стали ”Детская республика”, ”100 дубов для Эстонии”, ”Каждому ребенку — свой музыкальный инструмент” и ”100 электронных гостевых уроков”. ”Только в этих проектах приняло участие более 200 000 человек. Общее число участников событий для детей и молодежи ЭР100 гораздо больше”, — сказала руководитель программы ЭР100 Государственной канцелярии Маарья-Лийза Соэ.

”Дети и молодежь — будущее Эстонии, поэтому именно они и были в центре внимания программы празднования юбилея страны”, — сказала Маарья-Лийза Соэ. ”Надеюсь, что все дети Эстонии смогли найти для себя наиболее подходящие возможности отпраздновать 100-летие Эстонской Республики, будь то проращивание желудей и высадка саженцев дубов, участие в Simple Session или изготовление своими руками подарков для Эстонии”, — добавила Соэ.

По словам Соэ, многие из начавшихся в период празднования юбилея страны проектов будут оказывать влияние на жизнь в Эстонии еще долгое время. ”На инструментах, приобретенных в рамках проекта ”Каждому ребенку — свой музыкальный инструмент”, свое мастерство оттачивают наши будущие музыканты, передвижная морская школа ”Друг моря” продолжит и в предстоящие годы обучать навыкам поведения на воде”, — привела примеры Соэ.

Мероприятие закрытия детской и молодежной программы ЭР100 состоится 15 декабря в 11:00 в находящемся в Пярнумаа тематическом парке Страна Лотте. Одним из последних больших подарков для детей станет анимационный фильм ”Лотте и пропавшие драконы”, который выйдет на экраны в январе 2019 года. Нового героя фильма можно будет поприветствовать на мероприятии закрытия программы.

В 2018 году Эстонской Республике исполнилось 100 лет. Более подробная информация о мероприятиях в честь юбилея приведена на странице www.ev100.ee.

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