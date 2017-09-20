Сегодня завершается приведение в порядок парка Лепистику в Мустамяэ. В ходе работ обновлено озеленение, отремонтированы дорожки, парковая мебель и дренаж, сообщает Раэпресс.

Приемка работ, во время которой состоится обход парка, расположенного у торгового центра Magistrali руководителями города и всеми желающими, начнется в 15:30.

Самые масштабные работы в парке были связаны с водой — ведь здесь находятся 12 источников, от которых берет начало речка Мустйыги. Для улучшения стока осадков создана бетонная канавка.

Парк уникален тесными зарослями ольхи. В ходе работ были убраны засохшие деревья и те, которые могли уже представлять угрозу, отфрезерованы пни ранее спиленных деревьев, дополнительно высажены кустарниковые породы с красивой листвой.

С 1992 года парк стал природоохранным объектом.