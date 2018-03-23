Завершается прием заявок на реставрационные субсидии

До 29 марта отдел охраны памятников старины Таллинского департамента городского планирования еще принимает заявки на реставрационные субсидии.

Эти субсидии призваны служить сохранению в Таллинне достоверной исторической обстановки, архитектуры, первичных материалов. Реставрацию разрешается вести только на основе согласованного с департаментом проекта либо программы консервации или реставрационных работ. Для реставрации памятников культуры департамент выдает разрешение на проведение работ, а сами работы могут выполняться только лицом, имеющим допуск к их проведению, сообщает Раэпресс.

Бюджет города предусматривает на эти цели 200 тысяч евро, максимальный размер субсидии — 20 тысяч евро, причем сумма ее не может превышать 75% стоимости работ. Субсидия предоставляется на работы, которые будут начаты после удовлетворения ходатайства о субсидии и закончены к 30 ноября. Вся документация должны быть согласована до подачи ходатайства, к которому следует приложить три полученных ценовых предложения на проведение работ, описание работ, выполняемых за счет субсидии, используемых для этого материалов и фотографии оригинальных деталей объекта. В отношении движимых объектов прилагается также оценка имеющим разрешение на деятельность реставратором технического состояния объекта. Субсидия не представляется на реставрацию деталей интерьера в ландшафтном заказнике.

Ходатайство можно подавать в виртуальной среде самообслуживания по адресу: https://mittetulundus.tallinn.ee/iseteenindus. Более подробная информация на сайте департамента http://www.tallinn.ee/ehitus/muinsuskaitse-7.