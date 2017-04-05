Заверений адвоката недостаточно? Суд может запросить экспертизу состояния здоровья Сависаара

Адвокат Оливер Няэс ходатайствовал о том, чтобы в отношении Эдгара Сависаара завершили судебное дело из-за плохого состояния здоровья подсудимого. Согласно данным Delfi, суд потребует новую медицинскую экспертизу состояния здоровья Сависаара. Представитель суда и Няэс информацию не подтвердили, но и не опровергли.

Во время второго предварительного заседания 21 марта адвокат экс-лидера центристов ходатайствовал о прекращении уголовного дела по эпизоду с его подзащитным по причине плохого здоровья Сависаара. Няэс подчеркнул, что хотя Сависаар и не лежачий больной, но участие в судебном процессе может быть для него жизненно опасным.

Ведущий государственный прокурор Стивен-Христо Эвестус сказал, что согласно его оценке, нет причин считать, что здоровье Сависаара очень плохое. Например, за пару дней до заседания Сависаар участвовал в партийном мероприятии в Тартумаа, где он выступил с длинной речью и ответил на вопросы.

Суд пообещал принять решение к 13 апреля. Однако согласно данным Delfi, суд уже оповестил адвоката Сависаара, что желает назначить его подзащитному экспертизу состояния здоровья. Это означает, что на ходатайство о завершении судебного процесса будет дан отказ.

Delfi попросил Харьюский уездный суд, прокомментировать данную информацию. По словам пресс-секретаря Кристины Отс, суд готовится к тому, чтобы принять решение, и для этого он по необходимости контактировал с участниками разбирательства. Решение будет все же окончательно вынесено 13 апреля.

Оливер Няэс также сообщил Delfi, что решение будет вынесено лишь 13 апреля, как ему известно. На вопрос о требовании новой медицинской экспертизы адвокат спросил, откуда у издания такая информация. Услышав в ответ, что Delfi не может раскрыть источник, Няэс сказал ”Ну конечно же”.

Адвокат добавил, что между участниками процесса время от времени действительно происходит общение, но нет ничего такого, что он посчитал бы важным, чтобы этим поделиться.

В ноябре 2016 года Государственная прокуратура предъявила обвинения Эдгару Сависаару, MTÜ Eesti Keskerakond, председателю горсобрания Калеву Калло, бывшему советнику мэрии и еще пяти предприятиям.

Прокурор Эвестус надеялся, что суд первой инстанции вынесет решение в 2018 году, но медицинская экспертиза может значительно замедлить весь процесс.