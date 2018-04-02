Затягивание с уходом из Европарламента даст Кае Каллас неплохую прибавку к пенсии

У членов Европарламента, кроме хорошей зарплаты, есть еще кое-что, чего у депутатов Рийгикогу больше нет, — спецпенсии.

14 апреля состоится съезд Партии реформ, и единственным кандидатом на пост ее председателя является Кая Каллас. Тем не менее, сразу после избрания евродепутат из Брюсселя не вернется.

Каллас поступила на работу в Европарламент летом 2014 года. Тамошняя пенсия начисляется из расчета количества проработанных лет. За каждый полный год работы к пенсии прибавляется 3,5% от зарплаты члена Европарламента.

Таким образом, если бы Каллас покинула Европарламент весной, то получала бы пенсию, начисленную из расчета трех лет работы. А вот если она уйдет осенью, пенсию будут рассчитывать уже исходя из четырех лет. Бывшие члены Европарламента начинают получать депутатскую пенсию по достижению 63-ленего возраста.

Зарплата члена Европарламента составляет 6611 евро чистыми.

”Должна признать, что еще не занималась темой своего ухода, поэтому о своих правах сейчас не знаю”, — сообщила на это Каллас.