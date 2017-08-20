Застреливший медведя к своей свадьбе соцдем Анто Лийват: я не собирался повыпендриваться охотой

Заместитель председателя Социал-демократической партии Анто Лийват пояснил в своем письме однопартийцам, что у него не было ни малейшего желания выпендриваться своеобразным подарком, а именно предоставленной ему друзьями по охотничьему обществу Siniallika возможностью застрелить медведя.

Delfi предлагает вашему вниманию письмо Лийвата однопартийцам в полном объеме.

Дорогие друзья и соратники!

Считаю необходимым дать следующие объяснения.

У меня не было ни малейшего желания повыпендриваться охотой на медведя, или как-то способствовать тому, чтобы из визита местного журналиста к руководителю общества охотников выросла большая новостная история.

Естественно, этой новости не было бы, если бы медведя добыл другой охотник. Все-таки в ситуации, в которой я, соблюдая все правила и охотничью этику, добыл медведя, и у меня, и у руководителя охотничьего общества не было причин что-то утаивать в общении с журналистом.

Охотничество имеет очень серьезное значение в вопросе сбережения природы, так как численность хищников необходимо регулировать. Если однажды какой-нибудь грибник, встретив зверя, получит травмы, или вспыхнет эпидемия, вроде африканского гриппа свиней, обвинят именно охотников, которые не выполнили свои задачи на должном уровне.

Не стыдясь того, что я являюсь охотником и не гордясь историями, попавшими в медиа, желаю, чтобы роль охотников в сбережении природы была признана обществом.

С наилучшими пожеланиями

Анто Лийват

В следующую пятницу Лийват женится на Мерье Адрат в Курессааре

Чтобы радость от женитьбы была еще большей, друзья Анто Лийвата, Майт Маркус и Сийм Маркус, взяли на охоту жениха, написала Harju Elu.

”Было известно, что медведи в наших краях имеются, и хорошие товарищи по охоте предложили встретиться с медведем. Так все и случилось”, — говорил Лийват.

Майт, Сийм и Анто состоят в охотничьем обществе Siniallika. Всего в нем 44 члена. Общество использует 9000 гектаров, в основном земли волости Косе.

Охота на медведей разрешена с 1 августа по 31 октября. Мужчины заранее договорились о том, что право выстрела в медведя достанется Анто как жениху. Позиции, рядом с местом кормления, заняли вечером 1 августа. ”Мне не пришлось долго ждать — всего через полтора часа, после полуночи, появился медведь”, — вспоминает Анто.