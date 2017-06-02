Защитники животных: Эстония движется в сторону дружественного для животных общества

Министр сельской жизни 31 мая представил к рассмотрению полного состава Рийгикогу проект поправок к Закону о защите животных, который предусматривает запрет на эксплуатацию диких животных в цирках. По предложению комиссии, чтение проекта закончено и установлен 10-дневный срок для внесения предложений по изменению, таким образом для дополнений остается время до 14 июня, сказано в пресс-релизе НКО по опеке животных Loomus.

По оценкам Кадри Таперсон, представителя организации по защите животных Loomus, проект поправок — наилучшее из всех возможных решений. ”Данный проект поправок и его предполагаемое вступление в силу четко сигнализирует о том, что в Эстонии происходит движение в сторону дружественного для животных общества”, — сказала Таперсон. ”В действительности мы уже сегодня очень близки к победе, поскольку несколько городов и самоуправлений, как то Тарту, Таллинн, Пярну и Вильянди, сообщили о намерениях больше не разрешать на своих территориях цирк с дикими животными”, — добавила она.

По результатам исследования, организованного фирмой Kantar Emor, 75% населения Эстонии не поддерживают эксплуатацию диких животных в цирках. В проведенном в конце декабря общенациональном омнибус-исследовании принимали участие 854 человека в возрасте от 15 до 74 лет.

На сегодняшний день 23 государства в мире приняли полный общенациональный запрет на эксплуатацию диких животных в цирках. В Европейском союзе девять государств уже запретили эксплуатацию всех либо диких животных в цирках, и еще в девяти установлены частичные ограничения.

Запрет на эксплуатацию диких животных в бродячих цирках также рекомендовала Европейская ветеринарная федерация, в том числе Эстонский союз ветеринаров. В общем заявлении, составленном 46 различными ветеринарными организациями из 36 стран, утверждается, что в случае содержания диких животных в условиях бродячего цирка никоим образом невозможно адекватно удовлетворить их физические, душевные и социальные потребности. В прошлом году на рассмотрение Европейского парламента было также представлено заявление от 23 ученых ”Этологические потребности диких животных и их благосостояние в цирке”, на основании которого в Европарламенте было внесено предложение на запрет эксплуатации диких животных в цирке по всему ЕС.