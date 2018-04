Защита прав нацменьшинств в ЕС — дело самих нацменьшинств!

Одна из целей инициативы, напрямую касающаяся Эстонии, — добиться через изменение правовых актов равного обращения с постоянно проживающими в странах ЕС негражданами, чтобы они имели те же права, что и граждане ЕС. Среди других целей — защита языков малых народов Европы от вымирания, предотвращение маргинализации меньшинств и защита их прав.

Minority Safepack выполнила требования, которые ЕС предъявляет к такого рода инициативам, — собрала миллион подписей и набрала минимальное ”пороговое число” подписей в семи странах ЕС. Это большая удача: прежде три десятка инициатив по другим темам не смогли набрать нужное число голосов. Основная часть подписей была получена в Румынии и Венгрии — на что и был расчет.

Для Эстонии основной негативный момент при сборе подписей — то, что учитываются только подписи граждан Эстонии и других стран ЕС.

Сбор миллиона подписей означает, что Еврокомиссия должна будет принять какое-то решение по предложениям Minority Safepack. Поскольку своих стандартов защиты национальных меньшинств у ЕС нет (сейчас их заимствуют у Совета Европы), инициатива может стать первый шажочком в правильном направлении.

Евродепутат Яна Тоом на своей странице в фейсбук также призывает граждан Эстонии и других стран ЕС поставить подпись под гражданской инициативой Minority Safepack, организаторы которой борются за права меньшинств в ЕС.

”За последние годы мы несколько раз собирали подписи под петициями в защиту неграждан, — говорит Яна Тоом. — Уже в апреле, несмотря на интриги недоброжелателей, в Европарламенте состоятся долгожданные слушания о правах неграждан — в ответ на нашу петицию, к которой в Эстонии и Латвии присоединилось более 20 тысяч человек.

Что касается Minority Safepack, в Эстонии была пара инициативных групп, например, РШЭ, которые собирали подписи. Но их в итоге собрано немного: меньше тысячи. И часть из них — голоса неграждан, которые, увы, не будут учтены. Часть голосов, отданных на бумаге, посла проверки будет забракована и в других странах. Чтобы общеевропейская инициатива не провалилась по глупой случайности, прошу поставить под ней подпись всех, кто еще этого не сделал. Осталось еще два дня!”

Подписать инициативу очень просто, это можно сделать в Интернете. Для этого нужно пройти по ссылке:

http://www.minority-safepack.eu/#sign_in

КАК ПРАВИЛЬНО ПОСТАВИТЬ СВОЮ ПОДПИСЬ?



Если вы гражданин Эстонии или любого другого государства ЕС, нажмите на «EU MEMBER STATES».



Справа вверху можно выбрать язык (Initiative language), в том числе переключиться на эстонский. Русского языка в меню нет, так как он не является языком ЕС.



Под надписью «Support this initiative by filling in the form below» («Поддержите инициативу, заполнив форму ниже») есть меню «Please select country» («Пожалуйста, выберите страну»).



Под кнопкой «SUPPORT» («ПОДДЕРЖАТЬ») вы увидите уведомление:



«To support a European Citizens' Initiative, you must be an EU citizen (national of an EU member state) and be old enough to vote in European Parliament elections (18 except Austria where the voting age is 16)».



(«Чтобы поддержать Европейскую гражданскую инициативу, вы должны быть гражданином страны ЕС и быть возраста, достаточного для голосования на выборах в Европарламент (18 лет, кроме Австрии, где возраст голосования — 16 лет)».)



Если вы гражданин Эстонии, выберите в перечне страну «Estonia». Повится анкета, которую надо заполнить. Учтите, что «All fields are mandatory» («Все графы должны быть заполнены»):



– «Please select the Member State you are national of and/or you reside in» («Пожалуйста, выберите страну, гражданином которой вы являетесь и/или в которой постоянно живёте») - выбираете «Estonia», если вы живёте в Эстонии.



Учтите, что «In accordance with Annex III — Part C of Regulation (EU) No 211/2011 on the citizens' initiative, by selecting this country you must be a resident in Estonia or an Estonian national even if you reside outside Estonia» («В соответствии с указанным нормативом Евросоюза, выбрав эту страну, вы должны быть резидентом в Эстонии или гражданином Эстонии, даже если вы живёте за пределами страны»);



– в графе «Full first names» введите своё имя - латинскими буквами и так, как оно записано в вашем паспорте или на вашей ID-карте (!!!);



– в графе «Family names» — фамилию, тоже латинскими буквами и так, как она записана в вашем паспорте или на вашей ID-карте (!!!);



– в графе «Date of birth» введите дату рождения. NB! Обратите внимание, чтобы дата рождения была написана через косые палочки, а не точки. Например: 01/02/1981;



– в графе «Place of birth» введите страну рождения, например, «Estonia» или «Russia»;



– в графе «Please select nationality» введите ваше гражданство, например, «Estonian».



Следующий пункт - «Residence» («Место проживания»):



– в графе «Address (street, number, other)» введите ваш адрес по образцу «улица, номер дома и квартиры», например, «Tööstuse 18-12»;



– в графе «Postal code» введите ваш почтовый индекс;



– в графе «City» введите название города, посёлка и т.д.;



– в графе «Please select country» выбираете «Estonia».



В следующую графу введите цифры и буквы, которые вы увидите в окне под этим текстом («Enter the characters you see in the picture»).



Не забудьте поставить «галочки» в окошках рядом с двумя текстами:



«I hereby certify that the information that I have provided in this form is correct and that I have not already supported this proposed citizens' initiative» («Я подтверждаю, что информация, которую я представил(а) в этой форме, правильна и что я ранее не поддерживал(а) эту гражданскую инициативу»;



и «I have read the Privacy statement and the content of the proposed initiative» («Я прочитал(а) заявление о защите моих личных данных и содержание этой инициативы»).