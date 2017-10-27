Зарубежные эстонские культурные общества смогут представить проекты к юбилейному году

Сегодня, 27 октября, было объявлено о проведении конкурсов проектов по программе празднования 100-летия Эстонской Республики и программе соотечественников, в рамках которых по случаю юбилейного года выделяется 100 000 евро на поддержку мероприятий действующих за рубежом эстонских обществ культуры, сказано в пресс-релизе.

По словам руководителя сферы партнерских отношений Фонда интеграции Кристины Пиргоп, предоставляемая зарубежным эстонским культурным объединениям субсидия превышает выделявшиеся ранее. ”2018 год для Эстонской Республики особенный, и мы хотим, чтобы мероприятия, поддерживающие жизнь эстонской культуры за рубежом, воплотились в жизнь, и проживающие вдалеке от родины эстонцы смогли ощутить себя частью культурной жизни Эстонии”, — сказала Пиргоп.

По словам советника Министерства культуры Aнне-Ли Реймаа, интерес зарубежных эстонских обществ культуры к конкурсу был большой. ”Мы придаем большое значение тому, чтобы проживающие за рубежом эстонцы поддерживали связи с родиной, и чтобы там, где проживают эстонцы, сохранялись эстонские традиции и культура”, — сказала Реймаа.

По словам администратора международной программы 100 лет Эстонской Республике и председательства в ЕС Хейлики Пикков, всех друзей Эстонии, как здесь, так и за рубежом, ждут на праздновании 100-летнего юбилея Эстонской Республики. ”Речь идет о важнейшей знаменательной дате в истории нашего государства, и когда же еще, как не в юбилейный для Эстонской Республики год эстонцы во всем мире должны почувствовать себя единой и сплоченной семьей?” — отметила Пикков.

Проекты в рамках конкурса программы соотечественников будут поддержаны суммами до 3000 евро; конкурсные проекты к 100-летию Эстонской Республики — суммой до 7000 евро.

Срок представления заявок по обоим конкурсам — 30 ноября 2017 года.

Условия конкурса представлены на домашней странице Фонда интеграции: https://www.integratsioon.ee/konkursid

Конкурсы проектов организует Фонд интеграции, а финансируют Государственная канцелярия и Министерство культуры из средств ”Программы соплеменников 2014-2020”. Программу соотечественников реализует Министерство образования и науки.

Дополнительная информация о программе ЭР100 размещена на сайте www.ev100.ee