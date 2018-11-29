29.11.2018, 07:03

Зарубежное издание включило реформиста Паллинга в сотню самых влиятельных государственных деятелей в мире

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rus.delfi.ee
EST
Vaba mikrofon
Kalle PallingFoto: Tiit Blaat

Зарубежное издание Apolitical.com опубликовало ТОП 100 самых влиятельных государственных деятелей в мире. В топе есть лишь один человек из Эстонии — Калле Паллинг (Партия реформ).

По словам издания, при составлении рейтинга учитывалась как деятельность на международной арене, так и улучшение руководства государством на родине.

В отношении Паллинга издание пишет, что он является депутатом Рийгикогу с 2007 года и поддерживал укрепление связей между Эстонией и Европой как на должности председателя комисси по делам Евросоюза, так и на должности члена совета Таллиннского аэропорта.

В 2016 году Паллинг на конференции TED дал лекцию о цифровых реформах в Эстонии, которую посмотрели более 7000 раз.

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