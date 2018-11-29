29.11.2018, 07:03

Зарубежное издание включило реформиста Паллинга в сотню самых влиятельных государственных деятелей в мире

 (18)
rus.delfi.ee
EST 1
Vaba mikrofon
Kalle PallingFoto: Tiit Blaat

Зарубежное издание Apolitical.com опубликовало ТОП 100 самых влиятельных государственных деятелей в мире. В топе есть лишь один человек из Эстонии — Калле Паллинг (Партия реформ).

По словам издания, при составлении рейтинга учитывалась как деятельность на международной арене, так и улучшение руководства государством на родине.

В отношении Паллинга издание пишет, что он является депутатом Рийгикогу с 2007 года и поддерживал укрепление связей между Эстонией и Европой как на должности председателя комисси по делам Евросоюза, так и на должности члена совета Таллиннского аэропорта.

В 2016 году Паллинг на конференции TED дал лекцию о цифровых реформах в Эстонии, которую посмотрели более 7000 раз.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Госконтроль изучил как местные власти рекламируют себя на бюджетные деньги, и пришел к неутешительным выводам

29.11.2018
Аудит Госконтроля показал, что, несмотря на то, что информационные бюллетени большинства волостей и городов перед местными выборами 2017 года не использовались в собственных интересах партий, признаков проведения избирательной кампании или формирования политического имиджа при поддержке денег самоуправления, в итоге все-таки было обнаружено достаточно много нарушений. Они выражались в различных формах и были зафиксированы во многих самоуправлениях, сообщает Госконтроль.
Подробнее

Пытавшийся пересечь границу Украины и Польши эстонец оказался в ловушке: мы едва выбрались

29.11.2018
Два дня вместе с автомобилем находившийся в ловушке на Украине эстонец Тоомас (имя изменено — прим. ред.) рассказывает, как они выбрались из страны перед самым объявлением военного положения.
Подробнее


"Когда мы придем к власти, отправим тебя в первом же вагоне в Сибирь". Нестор вспоминает митинг EKRE

29.11.2018
Спикер Рийгикогу Эйки Нестор (Социал-демократическая партия) вспоминает митинг EKRE в пондельник на Тоомпеа, где было полно не только оскорбляющих плакатов, но и настоящих угроз.
Подробнее


Гости выгнали хозяйку из квартиры, заключив с ней устное соглашение. Имеют ли они на это право?

29.11.2018
Пару дней назад от одной жительницы Таллинна пришло сообщение, что ее квартиру незаконно присвоили посторонние люди. Однако вмешавшаяся в дело полиция не выгнала их из квартиры, обнаружив, что у этих людей было устное соглашение о съеме жилья с владелицей жилплощади.
Подробнее

-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Princeton
69,- €
27,60 €
-30% Meeste käekell Police DAKAR PL.14003JS/02A
129,- €
90,30 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107182004
124,20 €
74,52 €
-40% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100014
189,- €
113,40 €
-30% Meeste käekell Police SCRAMBLER PL.14528JSUBL/03
179,- €
125,30 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Okinawa
69,- €
27,60 €

Путин и Трамп все-таки встретятся после инцидента в Азовском море. У них будет два часа, но зависит от того, куда зайдет беседа

29.11.2018
Встреча президента Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом предположительно пройдет 1 декабря на саммите G20 в Аргентине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные документы Кремля и подтверждает источник РИА "Новости" в одной из делегаций.
Подробнее


Не работодатель, а золото! Эстонский бизнесмен выплатит всем 260-ти сотрудникам Utilitas по 50 000 евро

28.11.2018
Продажа теплоэнергетической фирмы Utilitas, которая отапливает в Эстонии около 170 000 домохозяйств, принесет владельцу Кристьяну Раху рекордную прибыль — почти 320 млн евро. В выигрыше останутся и сотрудники фирмы, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее

В Таллинне мужчины бросались в говорившую по телефону по-английски женщину и ее собаку камнями

28.11.2018
Вчера в районе таллиннского пляжа Штромка двое говорящих по-эстонски мужчин атаковали камнями проживающую в Эстонии американку, общавшуюся по телефону на английском.
Подробнее

Хуже плесени и плюща: 6 вещей, которые медленно, но уверенно замусоривают любой интерьер

28.11.2018
Разглядывая фото модных интерьеров редкий читатель прикидывает, как эта квартира будет выглядеть через год реальной жизни. А зря — стоило бы учесть, что очень скоро она будет захвачена. Чем? Разнообразными предметами. Вот шесть наиболее агрессивных “видов” по версии портала DELFI ДОМ&САД, способных уничтожить любой интерьер.
Подробнее