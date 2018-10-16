16.10.2018, 10:24

Зарплата в сигаретах и банках с вареньем. Чем омрачены истории трудоустройства людей с ограниченными возможностями

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Реэт Пяргма
Реэт Пяргма
 
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Зарплата в сигаретах и банках с вареньем. Чем омрачены истории трудоустройства людей с ограниченными возможностями
Kehrwiederi kohvikus töötava Marguse juhtu võib pidada üheks edulooks. Ta on ametis kiiresti õppinud ja aitab leevendada jätkuvat tööjõuprobleemi.Foto: Rauno Volmar

При найме людей с особыми потребностями самой большой проблемой для владельцев фирм становится бюрократия, связанная с оформлением пособий от Кассы по безработицы, пишет Eesti Päevaleht.

Два года назад целевые учреждения Hea Hoog и Hoolekandeteenused предложили руководителю проектов сети кафе Kehrwieder Карлу-Ээрику Педеманну взять на работу людей с особыми потребностями. ”Я их отшил, поскольку в сфере общественного питания у тебя в день порядка 30 проблем, которыми ты должен заниматься. Я боялся, что, если найму людей с особыми потребностями, то количество проблем удвоится”, — вспоминает мужчина. Как бы то ни было, он поразмыслил и передумал и теперь в его заведениях работает девять человек с особыми потребностями.

Один из них — Маргус. Он трудится в кафе при Таллиннском университете и олицетворяет собой настоящую историю успеха человека с особыми потребностями. Молодой человек, имеющий психический недостаток, начинал с изготовления кофе, а теперь может и обслуживать клиентов, и управляться на кассе. ”Иногда я даже не замечаю, что что-то не так. Примечательно, что он очень хорошо запечатлевает вещи в памяти, и я сразу вижу, что работники делают не так, поскольку Маргус запоминает их действия и повторяет”, — говорит Педеманн.

”В Таллинне не хватает 500 поваров, а также обслуживающего персонала. Работодатели жалуются, что никого не найти, но на самом деле есть 100 000 человек с особыми потребностями, которые, может, и могли бы справиться с этими обязанностями”, — рассуждает мужчина.

Ситуация усугубляется и наличием ряда проблем при оформлении таких работников. Например, существует возможность получить от кассы пособие, но по истечении года работодатель оказывается один. ”Все это недостаточно продумано, ведь через год они так и остаются людьми с особыми потребностями, которым нужна поддержка. Зачастую у них отсутствует понимание об экономике и ценности денег”, — говорит Педеманн и приводит в пример Маргуса, который со своей первой зарплаты накупил ”Фанты” для работников дома по уходу.

Такое отношение к деньгам могут использовать и работодатели в своих целях. По словам директора по развитию SA Hea Hoog Ану Халль, часто работодатели считают, что людям с особыми потребностями можно платить меньше или платить в конверте. ”У нас бывали случаи, когда зарплату выдавали не только в конверте, но и в вещах. Приезжали за человеком к дому по ходу, засовывали его в машину и отвозили на объект. Никто не знал, в каких условиях этот человек там работал, что делал. А в конце рабочего дня ему выдавали три пачки сигарет. Также бывали случаи, когда давали ношеную одежду, банку варенья и прочее”, — рассказывает она.

При найме таких людей работодатели имеют возможность получить льготные условия для пособия на зарплату, льготы по социальному налогу, возмещение расходов на опорное лицо, реорганизацию рабочего места и обучение. Однако все упирается в бюрократию, справиться с которой многие не силах. ”Бюрократия необходима, но не в таких масштабах, — говорит Халль. — Она нужна, чтобы избежать злоупотреблений. Однако избежать их удается не всегда. Например, фирма берет человека на практику, но после на работу не устраивает. Думаю, что количество таких случаев уменьшается, поскольку Касса по безработице относится к ним крайне критически”.

По словам члена правления кассы Пилле Лиймал, злоупотребление пособиями совершенно неприемлемо и ведет к расторжению сотрудничества. К настоящему моменту случаев махинаций с пособиями и социальным налогом не было, поскольку касса проверяет данные в Налогово-таможенном департаменте. Также проверяют и количество рабочих часов опорного лица и зарплату. ”Кроме того, мы проводим выборочные проверки, чтобы убедиться в том, что работнику с особыми потребностями на рабочем место предоставляется необходимая поддержка. К сожалению, в ходе проверок были выявлены единичные случаи предоставления ложных данных. С этими фирмами сотрудничество прекращено и с них востребовано безосновательно выплаченное пособие на опорное лицо”, — поясняет Лиймал.

Tallinn Hockey weekend
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