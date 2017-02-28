Зарплата столичных молодежных работников вырастет

В соответствии с постановлением Таллинского городского собрания минимальная зарплата молодежных работников столицы увеличится на 6% - с 748 до 792 евро в месяц, причем разницу они почувствуют уже в день зарплаты в марте, сообщает Раэпресс, ссылаясь на вице-мэра Таллинна Михаила Кылварта.

Он отметил, что город считает крайне необходимым повысить качество услуг, предлагаемых молодежными учреждениями города, и доступность этих услуг. Но для этого нужно привлечь в данную сферу хороших высокообразованных работников, условием чего является конкурентная с другими сферами зарплата. Поэтому вопрос оплаты труда молодежных работников столь же актуален, как учителей или работников культуры.

Деятельностью молодежных центров в Таллинне руководят районные управы. Такие центры есть в Мустамяэ, Нымме, Хааберсти, Кесклинне, Пыхья-Таллинне, Пирита и Ласнамяэ. В общей сложности в них 33,75 штатной должности.