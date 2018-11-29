29.11.2018, 18:00

Зарплата родителя и индексация пособий. Многодетные семьи обратились к партиям с пятью предложениями для улучшения их уровня жизни


rus.delfi.ee
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Зарплата родителя и индексация пособий. Многодетные семьи обратились к партиям с пятью предложениями для улучшения их уровня жизни
Foto: Raivo Tasso

Союз многодетных семей Эстонии отправил партиям обращение с пятью предложениями для улучшения имиджа и благосостояния многодетных семей.

Союз многодетных семей привлекает внимание к тому, что в обществе сложился не очень положительный образ многодетной семьи, так как в прессе в основном пишут о подобных семьях, испытывающих экономические трудности.

"Многодетность еще не укрепилась среди ценностей общества", — пишет союз, приводя в пример тот факт, что большинство семейных билетов включают себя двух взрослых и лишь двух детей.

Союз многодетных семей Эстонии обозначил пять предложений, которые облегчат жизнь многодетных семей и которые партиям не помешало бы включить свою программу:

1. Индексация семейных пособий или связывание их с поддерживающей гарантией, чтобы они шли а ногу со временем и стоимостью жизни.

2. Зарплата родителя начиная с третьего ребенка, потому что вклад многодетного родителя в демографию страны должен цениться во всем обществе. Союз отмечает, что многодетным родителям зачастую приходится менее активно участвуют в рынке труда, что отражается и в их пенсии.

3. Государственные пособия могли бы учитывать продолжение ребенком обучения, подобно пособию по потере кормильца. По словам союза, многодетным семьям приходится очень сложно, когда прекращается выплата пособия на ребенка, пособия многодетной семьи и освобождение от подоходного налога по достижении его совершеннолетия или окончании школы — ведь получающий высшее образование ребенок зачастую все еще живет за счет родителей, а расходы тем временем удваиваются.

4. Поддержка Kredex для многодетных семей для реновации или покупки жилья должна быть доступна всем многодетным семьям вне зависимости от их доходов.

5. Пособия и льготы от местных самоуправлений крайне неравномерные и часто не учитывают специфику многодетных семей, что нуждается в исправлении. Союз подчеркивает, что после объединения самоуправлений уравнивание пособий было сделано, скорее, в невыгодную сторону.

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