14.11.2017, 18:46

Зарплата мэра Тарту выросла на 1200 евро

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rus.delfi.ee
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Зарплата мэра Тарту выросла на 1200 евро
Anni Õnneleid

Сегодня Тартуское горсобрание 32 голосами избрало мэром города реформиста Урмаса Клааса. Против проголосовало 13 человек.

В качестве зарплаты Клаасу было назначено 4500 евро в месяц. К этому прибавляется ежемесячная компенсация за использование личного транспорта в рабочих целях в размере 400 евро.


Клаас был мэром и ранее. Его зарплата составляла 3300 евро. Мэр Таллинна Таави Ааас получает, например, 5288,40 евро. Столько же зарабатывают президент Керсти Кальюлайд, спикер Рийгикогу Эйки Нестор, премьер-министр Юри Ратас и председатель Таллиннского горсобрания Михаил Кылварт.

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