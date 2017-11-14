Зарплата мэра Тарту выросла на 1200 евро

Сегодня Тартуское горсобрание 32 голосами избрало мэром города реформиста Урмаса Клааса. Против проголосовало 13 человек.

В качестве зарплаты Клаасу было назначено 4500 евро в месяц. К этому прибавляется ежемесячная компенсация за использование личного транспорта в рабочих целях в размере 400 евро.

