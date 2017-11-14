Зарплата мэра Тарту выросла на 1200 евро

Сегодня Тартуское горсобрание 32 голосами избрало мэром города реформиста Урмаса Клааса. Против проголосовало 13 человек.
В качестве зарплаты Клаасу было назначено 4500 евро в месяц. К этому прибавляется ежемесячная компенсация за использование личного транспорта в рабочих целях в размере 400 евро.
Клаас был мэром и ранее. Его зарплата составляла 3300 евро. Мэр Таллинна Таави Ааас получает, например, 5288,40 евро. Столько же зарабатывают президент Керсти Кальюлайд, спикер Рийгикогу Эйки Нестор, премьер-министр Юри Ратас и председатель Таллиннского горсобрания Михаил Кылварт.
Tallinn, Квартира, 85 000 EUR
Tallinn, Квартира, 126 500 EUR
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