05.05.2018, 19:35

Зарплата как у президента: Март Луйк трудится на два фронта и зарабатывает более 5000 евро в месяц

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rus.delfi.ee
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Mart Luik Balti jaama turul
Mart Luik Balti jaama turulFoto: Andres Putting

В понедельник вице-председатель Таллиннского горсобрания Март Луйк приступил к работе на второй должности — советником по СМИ парламентской фракции IRL.

Как вице-председатель Март Луйк зарабатывает компенсацию в 2000 евро в месяц. Предыдущий советник по СМИ парламентской фракции IRL Кристийна Херодес получала зарплату в 3150 евро в месяц. Следовательно, месячный заработок Луйка может быть около 5150 евро. При этом выплачиваемая Таллиннским горсобранием компенсация меньше, чем у прежних вице-председателей, которые получали за свою работу целых 3500 евро в месяц.

Луйк поделился в соцсети, что планирует одновременно продолжать работу на обеих должностях, с ним самим связаться не удалось, потому что он находится на учениях "Еж".

"Луйк известен большой трудоспособностью. Он человек с высокой профессиональной этикой, и мы уверены, что он сможет совместить ответственную должность вице-председателя Таллиннского горсобрания и свою новую работу советником IRL по СМИ", — сказала пресс-секретарь IRL Рийна Солман.

Солман уточнила, что Луйк работает в Рийгикогу на 0,8 ставки. Херодес работала на полную ставку.

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