Зарплата Бородича в качестве главы TLT будет больше, чем у президента и премьера

Зарплата Дениса Бородича, который с 1 августа стал председателем правления Tallinna Linnatranspordi AS (TLT), составляет 6500 евро. Это больше, чем у президента и премьер-министра (5200 евро).
Данные зарплаты обнародовала пресс-служба таллиннской мэрии.
Во вторник, 31 июля, правление Рийгикогу освободило Дениса Бородича от должности депутата парламента. По данным rus.err.ee, связи с досрочным прекращением депутатских полномочий он получит компенсацию в размере трех должностных окладов, то есть примерно 10 444 евро.