01.08.2018, 10:48

Зарплата Бородича в качестве главы TLT будет больше, чем у президента и премьера

 (3)
rus.delfi.ee
EST
Deniss Boroditš
Deniss BoroditšFoto: Andres Tarto

Зарплата Дениса Бородича, который с 1 августа стал председателем правления Tallinna Linnatranspordi AS (TLT), составляет 6500 евро. Это больше, чем у президента и премьер-министра (5200 евро).

Данные зарплаты обнародовала пресс-служба таллиннской мэрии.

Во вторник, 31 июля, правление Рийгикогу освободило Дениса Бородича от должности депутата парламента. По данным rus.err.ee, связи с досрочным прекращением депутатских полномочий он получит компенсацию в размере трех должностных окладов, то есть примерно 10 444 евро.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Премьер-министр — о счастливых и тяжелых периодах жизни, самой большой мечте, отношениях с Сависааром и врагах

01.08.2018
2 июля премьер-министр Юри Ратас отметил свое 40-летие. Его карьера поистине головокружительна. И ему, по сути, еще в юном возрасте удалось сделать то, о чем мечтали более зрелые политики. А ведь незадолго до успеха он на полном серьезе думал вообще уйти из политики. О семье, жене, интересах и увлечениях, о мечтах и том, как в юности мыл машины, Юри Ратас и рассказал в эксклюзивном интервью ”МК-Эстонии”.
Подробнее



"Это впечатляющие цифры". Приложение Yandex.Taxi загрузили десятки тысяч жителей Эстонии

01.08.2018
В Таллинне и Риге за первое полугодие приложение Yandex.Taxi загрузили порядка 50 000 пользователей в каждом из этих городов. За три дня приложение компании российского капитала в Литве скачали около 10 000 пользователей.
Подробнее




Meeste käekell Daniel Wellington DW00100023
189,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES107182004
124,20 €
74,52 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106802002
128,70 €
77,22 €
-15% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBBL/03
119,- €
101,15 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107012004
135,- €
81,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES107292001
91,80 €
55,08 €

ФОТО: От окурков до трусов. Карьер Мяннику утопает в оставленном отдыхающими мусоре

31.07.2018
Разнообразие мусора у карьера и озера в Мяннику в волости Саку поражает. Чего только не оставляют после себя изнуренные жарой посетители пляжа: от бутылок и окурков до трусов.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Bloomberg: США могут ввести пошлины на уровне 25% на импорт китайских товаров

01.08.2018
Администрация президента США Дональда Трампа предложит ввести пошлины в размере 25% вместо запланированных 10% на импорт китайских товаров и услуг на сумму $200 млрд. Об этом сообщило во вторник агентство деловых новостей Bloomberg со ссылкой на трех осведомленных лиц.
Подробнее

Рейтинг "Единой России" упал до уровня 2011 года

01.08.2018
Рейтинг партии "Единая Россия" по состоянию на 22 июля снизился за неделю на 1,5 процентных пункта и составил 37,1 процента. Об этом сообщил ВЦИОМ, опубликовав данные традиционного опроса о том, за какую партию проголосовали бы россияне, если бы в ближайшее воскресенье состоялись парламентские выборы.
Подробнее

Градины по 7 см и не только! Самые жесткие погодные условия в Эстонии за всю историю наблюдений

01.08.2018
Представляем вашему вниманию данные Государственной метеослужбы с момента ее основания: где и сколько выпало осадков, где и когда были зарегистрированы самые высокие и самые низкие температуры, каков был самый быстрый ветер и т.п.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ