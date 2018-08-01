01.08.2018, 10:48

Зарплата Бородича в качестве главы TLT будет больше, чем у президента и премьера

 (58)
rus.delfi.ee
EST 18
Deniss Boroditš
Deniss BoroditšFoto: Andres Tarto

Зарплата Дениса Бородича, который с 1 августа стал председателем правления Tallinna Linnatranspordi AS (TLT), составляет 6500 евро. Это больше, чем у президента и премьер-министра (5200 евро).

Данные зарплаты обнародовала пресс-служба таллиннской мэрии.

Во вторник, 31 июля, правление Рийгикогу освободило Дениса Бородича от должности депутата парламента. По данным rus.err.ee, связи с досрочным прекращением депутатских полномочий он получит компенсацию в размере трех должностных окладов, то есть примерно 10 444 евро.

Первой своей задачей на новом посту он считает восстановление доверия предприятия, пострадавшего в результате коррупционных скандалов, безотлагательную реакцию на любые такого рода явления, рачительное использование имущества и денег налогоплательщиков.

Что касается развития общественного транспорта в городе, то Бородич назвал главными проектами развитие трамвайных линий и покупку новых трамваев, повышение скорости движения общественного транспорта, чтобы успешно конкурировать с личным автомобилем, снижая транспортную нагрузку на центр города.

Бородич был в 2007-2011 годах вице-мэром Таллинна, в 2011-2018 — депутатом Рийгикогу, в начале двухтысячных был занят в частном предпринимательстве. Окончил юридический факультет международного университета Concordia.

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