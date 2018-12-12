Зарегистрируйте свое точное место жительства! В январе вступает в силу новый закон о регистре народонаселения

До конца этого месяца свое точное место жительства следует зарегистрировать всем тем людям, которые по требованию собственников помещений регистрировали свое место жительства с точностью до местного самоуправления. В противном случае с нового года данные места жительства таких людей станут недействительными, и люди могут остаться без связанных с местом жительства публичных услуг. По словам Пунгаса, изменение касается людей, которые после переезда не обновили данные места жительства и которых собственник их предыдущей квартиры или дома попросил выписать из своего жилого помещения. В результате этого место жительства человека указано в регистре с точностью до города (в Таллинне — до части города) или волости, например, город Вильянди, часть города Ласнамяэ или волость Сааремаа. Такие адреса в регистре народонаселения зарегистрированы у 33 500 человек. Примерно половина из них — граждане иностранных государств, которые, по всей вероятности, выехали из Эстонии.

Зарегистрировать место жительства просто: это можно сделать буквально за пару минут на веб-сайте eesti.ee, а также можно обратиться в местное самоуправление как лично, так и по почте или электронной почте. Энель Пунгас советует зарегистрировать точные данные места жительства уже в ближайшие дни. ”Не стоит откладывать изменение данных. Иначе в январе человека может ждать неприятный сюрприз, когда он останется без предлагаемых ему по месту жительства публичных услуг, таких как место в детском саду, бесплатный общественный транспорт, пособие по рождению ребенка или продление водительского удостоверения”. По новому закону, адреса с точностью до самоуправления по требованию собственников помещений больше возникать не будут.

В дальнейшем местные самоуправления будут иметь право уточнять данные места жительства человека, чтобы они соответствовали его реальному месту жительства. Согласно новому закону, местное самоуправление может вносить в регистр народонаселения адрес места жительства человека даже в том случае, если собственник жилого помещения не дал на это своего согласия, но установлено, что человек реально проживает по этому адресу.

Согласно как действующему сейчас, так и новому закону, каждый человек обязан нести ответственность за то, чтобы его собственные данные места жительства и данные места жительства его детей в регистре народонаселения были правильными. Действующий на данный момент закон обязывает обновлять данные места жительства в течение 30 дней после переезда на новое место жительства. С 1 января 2019 года обязанность уведомления сократится до 14 дней.

Новый закон вводит понятие места пребывания, чтобы у государства была возможность легче связываться (например, отправлять карту избирателя или приглашение на скрининговое обследование) с теми жителями, которые временно находятся не по месту жительства. Адрес места пребывания предоставляет регистру народонаселения не сам человек, а учреждение, которое направило его в место пребывания. Если человек находится на военной службе, то данные подают Силы обороны. Если человек находится в доме престарелых, то данные подает Департамент социального обеспечения. Данные места жительства при этом не меняются.

Регистр народонаселения — это основной государственный регистр. Упорядочение данных, к которым приведет новый закон, даст более точное представление о населении Эстонии. Перепись населения, которая пройдет в 2021 году, Эстония планирует впервые проводить на основании регистра, и регистр народонаселения станет одним из важнейших банков данных для этого.