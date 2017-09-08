Зарегистрирован 1421 кандидат в депутаты Таллинского горсобрания. Смотрите, кто баллотируется

Таллинская городская избирательная комиссия провела регистрацию кандидатов в депутаты Таллинского городского собрания.

Одновременно путем жеребьевки выяснилась очередность списков партий и избирательных союзов, а также независимых кандидатов по всем восьми избирательным округам. На основании этого все кандидаты обрели порядковые номера.

Списки кандидатов представили комиссии семь партий, шесть избирательных союзов и восемь независимых кандидатов. Всего на 79 мест в горсобрании претендует 1421 человек.

Смотрите, кто именно претендует на места в Таллиннском горсобрании.

