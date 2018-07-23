Заражение сальмонеллой в ресторане NOA: как здоровье жертв?

Недавно в ресторане NOA произошло ЧП: клиенты заразились сальмонеллой. Как они себя чувствуют сейчас?

У женщины, заболевшей сальменнелезом, со среды держится очень высокая температура.

Здоровье Айно (имя изменено — прим. ред.) уже лучше. Он сегодня выйдет из больницы и наконец-то сможет начать отдыхать.

”В компании мы были впятером. Двое попробовали маленький кусочек тартара и попали в больницу: один — под капельницу, второго оставили на домашнем лечении. Легко отделались”, — описал ситуацию Айно.

В среду мужчину на скорой доставили в больницу. По его словам, поначалу все было не так уж и плохо, и его отпустили домой.

Департамент здоровья сообщает, что количество людей, которых коснулась вспышка сальмонеллеза, получившая начало с ресторана NOA, выросло до 24. 14 из них нуждались в госпитализации.

Департамент узнал о предполагаемой эпидемии вечером 18 июня. Утром следующего дня на месте побывали специалисты Департамент здоровья и Ветеринарно-продовольственного департамента.