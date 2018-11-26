"Запрыгнул за сцену и начал орать". Мадисон обвинил СМИ в ”абсолютно неверном освещении” и поведал свою правду о стычке с Тарандом

”Как было на самом деле? Индрек Таранд, будучи внешне в состоянии опьянения, запрагнул на сцену, силой отобрал микрофон, нарушил законно организованное общественное собрание и начал орать”, — поведал Мадисон.

Такие действия, по его словам, наказываются денежным штрафом или тюремным заключением сроком до года. Соответственное заявление было подано в полицию, так как соцдем своими действиями нанес партии ущерб — словал микрофон.

Для предотвращения народ помог Таранду удалиться со сцены и увел подальше, поведал политик

Согласно данным Delfi, после побоев Таранду пришлось обратиться в травмпункт.

Несмотря на то, что Мартин Хельме четко сказал о Таранде в видео ”Конечно же, он пьян!”, полиция заявляет, что Таранд был трезв.

Заведено уголовное дело по статье ”Тяжкое нарушение общественного порядка”.

Обе стороны обратились в полицию: Таранд в связи с тем, что в отношении его применили насилие и причинили физическую боль, а EKRE в связи с тем, что Таранд якобы нарушил порядок общественного собрания и сломал микрофон ведущего.