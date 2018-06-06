Запретят ли в Эстонии российские каналы по примеру Литвы? Регуляторы стран Балтии обсудят разжигание розни русскоязычными ТВ

В частности в конце мая подведомственная парламенту Литвы Комиссия по радио и телевидению приняла решение закрыть доступ к шести сайтам, с помощью которых можно было смотреть различные телеканалы, в том числе российские. Эти сайты, по версии регулятора, занимались распространением телевизионных программ без уведомления об этом комиссии, как того требует закон.

По решению контролирующего ведомства с 23 февраля лишен на 12 месяцев эфира канал "РТР-Планета" за якобы установленные комиссией "разжигание ненависти, национальной розни и пропаганду войны". "РТР-Планета" пострадал из-за высказываний участников дискуссионных программ, которые выражали личное мнение по темам международной политики. С прошлого октября в связи с теми же претензиями, что предъявлены к "РТР-Планете", под полугодовым запретом находился канал "ТВ Центр".

Как сообщал в мае портал ru.delfi.lt, главный административный суд Литвы (ГАСЛ) оставил в силе решение Литовской комиссии по телевидению и радио (ЛКТР), согласно которому на год запрещена ретрансляция российского телеканала "РТР-Планета".

3 мая суд отклонил жалобу компании Init по поводу временного запрета на ретрансляцию канала "РТР-Планета" и других его версий, определение суда обжалованию не подлежит, сообщает BNS. В феврале ЛКТР обязала компании, предоставляющие ТВ-услуги, в течение года не ретранслировать канал "РТР-Планета" в связи с подстрекательствами к войне и разжигания межнациональной розни.

Компания Init обжаловала это решение в суде, а ГАСЛ определением от 3 мая оставил в силе решение суда первой инстанции — Вильнюсского окружного административного суда. В своей жалобе компания Init просила отменить решение комиссии, аргументируя тем, что приостановление ретрансляции непропорционально ограничивало право компании заниматься коммерческой деятельностью. Вильнюсский окружной суд некоторое время назад дал оценку, что ЛКРТВ приостановила ретрансляции обоснованно из-за допущенных нарушений. ЛКРТВ назначила компании Init за несоблюдение запрета на ретрансляцию канала "РТР Планета" штраф в размере 150 тыс. евро. Установлено, что Init транслировала другую версию этого канала под названием "Россия РТР".