06.06.2018, 08:15

Запретят ли в Эстонии российские каналы по примеру Литвы? Регуляторы стран Балтии обсудят разжигание розни русскоязычными ТВ

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rus.delfi.ee
EST 48
Vladimir Putin
Vladimir PutinFoto: VASILY BATANOV, AFP

Ведомства стран Балтии, контролирующие деятельность радиостанций и телевизионных вещателей, обсудят на рабочей встрече в Вильнюсе актуальные вопросы своей деятельности, в том числе борьбу с разжиганием ненависти в телевизионных программах на русском языке. Как сообщила ТАСС заведующая отделом литовской надзорной инстанции Бируте Киршене, совещание состоится в пятницу 8 июня.

"Одним из пунктов повестки намечено обсуждение вопроса о разжигании розни в ретранслируемых телевизионных программах на русском языке", — отметила она.

Как пояснила завотделом, по сути речь идет о программах российского производства, однако формулировка "в программах на русском языке" избрана во избежание двусмысленности. "Некоторые российские телеканалы юридически зарегистрированы в других странах", — утверждала Киршене.

Регуляторы также обсудят вопрос незаконной деятельности в интернете и методы борьбы с такой практикой. "Эта проблема актуальна для всех стран Балтии", — сказала заведующая. По ее словам, Латвия и Эстония проявляют интерес к литовскому опыту регулирования рынка.

В частности в конце мая подведомственная парламенту Литвы Комиссия по радио и телевидению приняла решение закрыть доступ к шести сайтам, с помощью которых можно было смотреть различные телеканалы, в том числе российские. Эти сайты, по версии регулятора, занимались распространением телевизионных программ без уведомления об этом комиссии, как того требует закон.

По решению контролирующего ведомства с 23 февраля лишен на 12 месяцев эфира канал "РТР-Планета" за якобы установленные комиссией "разжигание ненависти, национальной розни и пропаганду войны". "РТР-Планета" пострадал из-за высказываний участников дискуссионных программ, которые выражали личное мнение по темам международной политики. С прошлого октября в связи с теми же претензиями, что предъявлены к "РТР-Планете", под полугодовым запретом находился канал "ТВ Центр".

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Как сообщал в мае портал ru.delfi.lt, главный административный суд Литвы (ГАСЛ) оставил в силе решение Литовской комиссии по телевидению и радио (ЛКТР), согласно которому на год запрещена ретрансляция российского телеканала "РТР-Планета".

3 мая суд отклонил жалобу компании Init по поводу временного запрета на ретрансляцию канала "РТР-Планета" и других его версий, определение суда обжалованию не подлежит, сообщает BNS. В феврале ЛКТР обязала компании, предоставляющие ТВ-услуги, в течение года не ретранслировать канал "РТР-Планета" в связи с подстрекательствами к войне и разжигания межнациональной розни.

Компания Init обжаловала это решение в суде, а ГАСЛ определением от 3 мая оставил в силе решение суда первой инстанции — Вильнюсского окружного административного суда. В своей жалобе компания Init просила отменить решение комиссии, аргументируя тем, что приостановление ретрансляции непропорционально ограничивало право компании заниматься коммерческой деятельностью. Вильнюсский окружной суд некоторое время назад дал оценку, что ЛКРТВ приостановила ретрансляции обоснованно из-за допущенных нарушений. ЛКРТВ назначила компании Init за несоблюдение запрета на ретрансляцию канала "РТР Планета" штраф в размере 150 тыс. евро. Установлено, что Init транслировала другую версию этого канала под названием "Россия РТР".

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06.06.2018
Ведомства стран Балтии, контролирующие деятельность радиостанций и телевизионных вещателей, обсудят на рабочей встрече в Вильнюсе актуальные вопросы своей деятельности, в том числе борьбу с разжиганием ненависти в телевизионных программах на русском языке. Как сообщила ТАСС заведующая отделом литовской надзорной инстанции Бируте Киршене, совещание состоится в пятницу 8 июня.
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