12.06.2017, 12:27

Запаситесь терпением! Во время председательства для транспортировки важных гостей используют ”зеленую волну”

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Михкель Тамм
Михкель Тамм
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Запаситесь терпением! Во время председательства для транспортировки важных гостей используют ”зеленую волну”
Liikluspolitsei vaneminspektor Sander Kullamaa paneb liiklejatele südamele, et eesistumise ajal tuleb kindlasti järgida politseinike juhiseid, mitte jääda oma õigust taga ajades seletama.Foto: Karli Saul

Уже менее чем через три недели Эстония приступит к председательству в Совете ЕС, в связи с чем Таллинн в течение года постетит большое количество высокопоставленных чиновников и руководителей государств, поэтому для более безопасной и комфортной транспортировки гостей из аэропорта в центр города будет использована т.н. ”зеленая волна”, пишет Eesti Päevaleht.

„Важно запастись терпением. Водители должны понимать, что красный свет горит на светофоре не просто так”, — говорит главный инспектор дорожной полиции Сандер Кулламаа.

Зеленая волна будет использоваться впервые и станет возможной благодаря новому центру светофоров. При включенном на несколько минут дольше красном сигнале не будет необходимости расставлять на перекрестных так много полицейских.

В случае с более масштабными мероприятиями речь может идти о 28 и более кортежах. По словам Кулламаа, несмотря на то, что колонн будет много, они будут состоять из двух-трех машин, поэтому и паузы в движении будут небольшими. Больше всего колонн ожидается по утрам и вечерам.

Graafika: Toom Tragel

„Завидев кортеж, водителю следует прижаться к краю дорогу и пропустить колонну. Ни в в коем случае не нужно ускоряться или тормозить перед колонной”, — отмечает он и добавляет, что придерживающимся странного стиля вождения водителям следует считаться с возможными проверками.

Большая часть связанных с председательством мероприятий пройдут в районе Культурного котла, поэтому организация движения там будет изменена.

„Все участники дорожного движения — как водители, так и пешеходы — должны считаться с тем, что, если они окажутся слишком близко к объекту или в неправильном месте, то их могут проверить. Если вокруг объекта определено ограничение, то входить или въезжать туда нельзя. В противном случае проверка может оказаться более интенсивной”, — подчеркивает Кулламаа.

Кроме того, следует считаться с реорганизацией возле гостиниц. Например, на время движения колонн между отелем и аэропортом такси будет запрещено парковаться возле отеля.

Для обеспечения безопасности на перекрестках и возле отелей будут привлечены полицейские со всей Эстонии. Несмотря на то, что Департамент полиции и погранохраны ставит перед собой цель минимального вмешательства в обыденный распорядок, жителям города все же следует считаться с более высоким уровнем безопасности возле, например, правительственных учреждений, а также в порту и аэропорту.

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