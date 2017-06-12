Запаситесь терпением! Во время председательства для транспортировки важных гостей используют ”зеленую волну”

Уже менее чем через три недели Эстония приступит к председательству в Совете ЕС, в связи с чем Таллинн в течение года постетит большое количество высокопоставленных чиновников и руководителей государств, поэтому для более безопасной и комфортной транспортировки гостей из аэропорта в центр города будет использована т.н. ”зеленая волна”, пишет Eesti Päevaleht.

„Важно запастись терпением. Водители должны понимать, что красный свет горит на светофоре не просто так”, — говорит главный инспектор дорожной полиции Сандер Кулламаа.

Зеленая волна будет использоваться впервые и станет возможной благодаря новому центру светофоров. При включенном на несколько минут дольше красном сигнале не будет необходимости расставлять на перекрестных так много полицейских.

В случае с более масштабными мероприятиями речь может идти о 28 и более кортежах. По словам Кулламаа, несмотря на то, что колонн будет много, они будут состоять из двух-трех машин, поэтому и паузы в движении будут небольшими. Больше всего колонн ожидается по утрам и вечерам.

Graafika: Toom Tragel

„Завидев кортеж, водителю следует прижаться к краю дорогу и пропустить колонну. Ни в в коем случае не нужно ускоряться или тормозить перед колонной”, — отмечает он и добавляет, что придерживающимся странного стиля вождения водителям следует считаться с возможными проверками.

Большая часть связанных с председательством мероприятий пройдут в районе Культурного котла, поэтому организация движения там будет изменена.

„Все участники дорожного движения — как водители, так и пешеходы — должны считаться с тем, что, если они окажутся слишком близко к объекту или в неправильном месте, то их могут проверить. Если вокруг объекта определено ограничение, то входить или въезжать туда нельзя. В противном случае проверка может оказаться более интенсивной”, — подчеркивает Кулламаа.

Кроме того, следует считаться с реорганизацией возле гостиниц. Например, на время движения колонн между отелем и аэропортом такси будет запрещено парковаться возле отеля.

Для обеспечения безопасности на перекрестках и возле отелей будут привлечены полицейские со всей Эстонии. Несмотря на то, что Департамент полиции и погранохраны ставит перед собой цель минимального вмешательства в обыденный распорядок, жителям города все же следует считаться с более высоким уровнем безопасности возле, например, правительственных учреждений, а также в порту и аэропорту.