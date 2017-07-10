Запаситесь терпением! На этой неделе будут отремонтированы более 20 улиц Таллинна

Коммунальная служба Таллинна предупреждает, что на начавшейся неделе дорожные работы — фрезеровка старого асфальтового покрытия и нанесение нового — будут вестись на Тоомпуйестеэ, улице Копли — между улицами Эрика и Ситси, на бульваре Эстония, на бульваре Пыхья, на улице Тынисмяги, на Тартуском шоссе — между улицами Одра и Лийвалайа, на улицах Лубья, Луха, Петербургском шоссе и улице Пунане.
Ремонт покрытия методом пропитки намечен на следующих объектах: улицы Пирита, Роозикранци, бульвар Рявала, улица Тёэстузе, улица Харидузе, Тартуское шоссе, улица Таммсааре — между улицей Мустамяэ и Лаки и улица Тяхесаю, сообщает Раэпресс.
Ремонт и строительство тротуаров будут вестись на улице Палласти, Тартуском шоссе, улицах Копли и Карьямаа. Выбоины и мелкие разрушения дорожного покрытия будут устраняться в соответствии с заявками службы надзора.