10.07.2017, 12:15

Запаситесь терпением! На этой неделе будут отремонтированы более 20 улиц Таллинна


rus.delfi.ee
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Pärnu maantee remont Tallinnas. Liivalaia ristmik
Pilt on illustratiivne Foto: Priit Simson

Коммунальная служба Таллинна предупреждает, что на начавшейся неделе дорожные работы — фрезеровка старого асфальтового покрытия и нанесение нового — будут вестись на Тоомпуйестеэ, улице Копли — между улицами Эрика и Ситси, на бульваре Эстония, на бульваре Пыхья, на улице Тынисмяги, на Тартуском шоссе — между улицами Одра и Лийвалайа, на улицах Лубья, Луха, Петербургском шоссе и улице Пунане.

Ремонт покрытия методом пропитки намечен на следующих объектах: улицы Пирита, Роозикранци, бульвар Рявала, улица Тёэстузе, улица Харидузе, Тартуское шоссе, улица Таммсааре — между улицей Мустамяэ и Лаки и улица Тяхесаю, сообщает Раэпресс.

Ремонт и строительство тротуаров будут вестись на улице Палласти, Тартуском шоссе, улицах Копли и Карьямаа. Выбоины и мелкие разрушения дорожного покрытия будут устраняться в соответствии с заявками службы надзора.

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