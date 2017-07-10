Запаситесь терпением! На этой неделе будут отремонтированы более 20 улиц Таллинна

Pilt on illustratiivne Foto: Priit Simson

Коммунальная служба Таллинна предупреждает, что на начавшейся неделе дорожные работы — фрезеровка старого асфальтового покрытия и нанесение нового — будут вестись на Тоомпуйестеэ, улице Копли — между улицами Эрика и Ситси, на бульваре Эстония, на бульваре Пыхья, на улице Тынисмяги, на Тартуском шоссе — между улицами Одра и Лийвалайа, на улицах Лубья, Луха, Петербургском шоссе и улице Пунане.