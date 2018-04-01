Западные христиане отмечают Пасху

Христиане — католики и протестанты — в воскресенье, 1 апреля отмечают Пасху, праздник Воскресения Христова, по григорианскому календарю.

В Эстонии Пасха по григорианскому календарю — государственный праздник.

Центром торжеств для верующих в ходе праздника станет Ватикан. Там ночью провел праздничную службу Папа Римский Франциск.

Как сообщает Русская служба "Би-би-си", Папа Римский также крестил нескольких человек во время службы, среди которых был мигрант из Нигерии, прославившийся тем, что обезвредил грабителя у магазина в Риме.

Днем в воскресенье Папа Римский с балкона собора Святого Петра, главной католической базилики, обратится к верующим с традиционным благословением "Urbi et Orbi" (Городу и Миру) и поздравит верующих с праздником Пасхи на многих языках.

Православные христиане придерживаются юлианского календаря и отметят Пасху 8 апреля. Сегодня православные празднуют Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье.