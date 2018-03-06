Западную Эстонию терроризируют волки, уже загрызли одну собаку

Жителей Ляэнемаа беспокоят волки, который бродят прямо по дворам домов, а недавно даже напали на собаку на глазах людей. В Пярнумаа же волки загрызли домашнего пса, пишет Eesti Päevaleht.

В прошлую субботу волк напал посреди деревни Пюркси в Ноароотси на бигля Рууди, который, к счастью, выжил, но собаку пришлось везти в ветеринарную лечебницу в Таллинн. У Рууди рана на спине и порванные бока, все раны были зашиты. Волк даже добрался до горла собаки, но ее спасло то, что она продолжала сопротивляться.

По словам члена охотничьего совета Ляэнемаа Хуго Петерсона, на следующий день после инцидента деревня была пустой, так как никто не решался находиться на улице. Нападение на собаку произошло в самом центре деревни, а в домах вокруг было полно людей. К счастью, услышав крики, волки убежали.

Внимание! Данные кадры могут шокировать. Сейчас с собакой уже все в порядке.

Foto: Silver Schönberg





Недавно закончился сезон охоты на волков, и из разрешенных 112 особей были подстрелены 101, из которых 15 в Ляэнемаа. По словам Петерсона, численность волков в лесах увеличилась, а их источники пропитания сократились из-за африканской чума свиней.

В деревне Херьява волки начали свободно бегать по деревенским дорогам и между хуторов. Животные настолько осмелели, что подходили в плотную к домам и даже не пугались шума изнутри: смотрели в окна, садились у дома и осматривались. Их удалось даже сфотографировать среди бела дня.

Hundid Läänemaal Foto: Eio Leppkson

По оценке Петерсона, в Пыхья-Ляэнемаа хватило бы и стаи из 10 волков, а сейчас на территории живут около 20 особей.

Так как охотничий сезон закончился, местным придется ходатайствовать о специальном разрешении на охоту. ”К сожалению, прежде чем дадут разрешение, видимо должен случиться несчастный случай”, — вздыхает Петерсон.

Глава охотничьего союза Пярнумаа Ээро Нымм говорит, наоборот, что у них в уезде специального разрешения на охоту не ну понадобиться: среди бела дня волки не бегают. Проблема заключается скорее в том, что на большой территории любая охота на волков запрещена. По его словам, популяция волков в округе сейчас составляет менее 20 особей.

”К сожалению, на прошлой неделе начались первые проблемы, волки загрызли собаку”, — говорит Нымм. В пятницу рано утром во дворе хутора в Васкряэма волки загрызали небольшую собаку, оттащили тело на пару десятков метров от дома и набросились на добычу.

20 января Pärnu Postimees писал, что в районе Таммуру и Сельяметса волки, возможно, тоже загрызали собак во дворах домов. Собаки пропадали, а хозяева видели кровавые следы во дворе, хотя точная причина пропажи животных так и не была выяснена.

”Таких особей, которые уже начинают нападать на собак, стоит обязательно отстреливать”, — утверждает Нымм.