Заочно осужденный в Эстонии экс-глава Раплаского молочного комбината стал губернатором в Афганистане

Заочно осужденный в Эстонии Мохаммед Ягуб Хайдари 31 августа этого года стал губернатором провинции Кабул в Афганистане.

Хайдари разыскивается Интерполом за налоговые преступления. В Эстонии он был заочно осужден на 4 года и 6 месяцев лишения свободы за присвоение и уклонение от уплаты налогов в свою бытность директором Раплаского молочного комбината.

Сам Хайдари вины не признает и считает, что во всем виноват человек, которому он продал бизнес.