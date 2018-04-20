Заниматься документами на таксоизвоз в Таллинне будет МуПо

В марте Министерство экономики и коммуникаций вменило мэру Таави Аасу в вину, что городской департамент транспорта не в состоянии своевременно выдать документы на таксоизвоз.

Сейчас город ответил министерству, что курировать сферу таксоизвоза будут чиновники МуПо и что за десять дней они проделали большую работу.

Вице-мэр Таллинна Калле Кландорф сообщил, что с 10 апреля 2018 года выдачу разрешений на таксоизвоз, транспортных карточек и разрешений на пассажирские перевозки осуществляет Департамент муниципальной полиции.

К настоящему моменту, по его словам, рассмотрены все ходатайства и оформлено 731 решений, из которых 180 отрицательных.