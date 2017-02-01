Замуж за араба. ”В 200-метровой спальне я была несчастней, чем в квартире в Ласнамяэ”

38-летняя Ирис Томсон, стилист и бывшая модель, на протяжении трех лет пытается развестись со своим мужем-мусульманином, но безрезультатно. Ее сказочная жизнь началась в Дубае и Королевстве Бахрейн, но, как это нередко бывает, закончилась в одночасье, пишет Eesti Ekspress.

"Карета превратилась в тыкву, — смеется Ирис. — Это просто не могло закончиться иначе, так как я человек, который всегда говорит ”да” новым возможностям”.

Ирис замужем за уроженцем Бахрейна Зухаиром Хабибом Авачи уже шестнадцать лет, из них — восемь официально. Еще восемь лет до этого пара прожила в т.н. ”религиозном браке”, который признается властями и не считается грехом. Их общий сын-подросток сейчас проживает вместе с матерью в Эстонии. Официально Ирис является второй женой Зухаира, у которого от первой жены есть еще пятеро детей.

Ирис в курсе всех последних модных тенденций, она ведет блог, организовывает маркетинговые мероприятия в Эстонии и за рубежом, учится в магистратуре Estonian Business School, занимается помощью малообеспеченным детям и посещает гламурные вечеринки, на которых никогда не остается незамеченной.

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В восхищении от Востока

В 17 лет проживавшая в типичной 55-метровой квартире в Ласнамяэ Ирис отправилась на работу в Финляндию, где познакомилась с молодым человеком из Дубай. Восторженное отношение Ирис к арабским странам зародилось в 1998 году, когда она на две недели отправилась в Объединенные Арабские Эмираты: ароматы и звуки Востока пленили ее уже в аэропорту.

”Куда ты направляешься?” — спросили ее работники паспортного контроля. Выяснилось, что незамужней женщине в возрасте до 30 лет въезд в страну затруднен. Ирис — высокая 18-летняя грузинка по отцу с крашеными светлыми волосами — широко раскрыла зеленые глаза и ответила: ”Я ведь вместе с ним!”

Девушке объяснили, что в этой стране такого понятия как ”вместе с ним” не существует. Ты можешь быть вместе с мужчиной только, если вы состоите в браке.

”Сажайте в тюрьму, но я в самолет не вернусь”, — упиралась Ирис. Тогда жених связался с королевской семьей и выбил для нее разрешение на въезд. Через две недели пришло время возвращаться, но девушка так и не воспользовалась купленными заранее билетами, так как молодые остались жить вместе в Дубае.

”Это совсем другое общество, я ведь раньше особо не путешествовала. Мне нравилась уже одна только одежда: все были закрыты с ног до головы. Мужчины в белом, женщины в черном. Мне мало что было известно об арабских странах, но я знала — это то место, которое я искала. Я как будто пребывала в шоковом состоянии и решила остаться”, — вспоминает Ирис.

Арабские мужчины "сворачивали шеи"

Девушка начала работать в местном модельном агентстве, так как в 1998 в Дубае еще не было ”высоких девушек из Восточной Европы”. Она стала одевалась скромнее и вернула темный цвет волос.

”Женщины лучше относились ко мне, когда я носила шарф. Ничего не поделаешь — у всех мужчин при виде меня возникал синдром ”свернутой головы”, — смеется она.

Среди окружения Ирис были принцессы из королевской семьи: чужестранка знакомила их с Западом, они ее — с Востоком.

”Женщин воспитывают совсем по-другому: им расчесывают волосы, у них есть обслуга, которая помогает им одеваться. Они знают, что семья выберет им мужа. Внешность и фигура не имеют значения. У меня часто возникали конфликты в связи с разницей культур”, — вспоминает Ирис.

Принц на белом коне

Через два года однообразная жизнь ей наскучила, а отношения с молодым человеком стали раздражать. Она устроилась на работу стюардессой и переехала в Бахрейн.

В один из вечеров после изнурительного рейса девушка отправилась с коллегой поужинать и встретила его — 38-летнего Зухаира, успешного бизнесмена.

”Эта была взаимная любовь с первого взгляда. Только вот этот очаровательный мужчина несколько месяцев не рассказывал, что женат и имеет четверых детей”, — рассказывает Ирис.

Отношения Ирис и Зухаира стали такими страстными, что женщина более не хотела оставаться вдалеке от избранника и ушла с работы и из модельного бизнеса. Мужчина покидал ее каждый вечер ровно в девять часов, ведь он должен поужинать с родителями, да и поздние визиты к подруге "противоречат обычаям". Ирис ничего не подозревала. Возлюбленный заваливал ее цветами и подарками.

В 2002 году она забеременела. ”И тогда он признался, что женат. Спросил, согласна ли я быть его второй женой”.

Это стало для Ирис шоком. Она знала, что по Корану мужчина может взять вторую жену только в том случае, если первая не может родить ему наследников или у нее плохое здоровье и что к женами следует относиться одинаково.

Всегда на втором плане

После долгих раздумий Ирис согласилась. К ее большому сожалению, мужчина больше времени проводил с другой женой и детьми. После того, как беременность завершилась неудачно, она решила уехать из Бахрейна и вернулась в Эстонию, где на смену роскошной жизни пришла унылая зима.

Через некоторое время Зухаир позвал Ирис обратно. Женщина согласилась, и через полгода вновь забеременела. Она хотела рожать в Эстонии, поэтому вновь вернулась на родину. Сын родился в марте 2003 года, Ирис осталась в Эстонии и в отношениях с отцом ребенка была вынуждена довольствоваться смс-ками и встречами в Лондоне.

Когда сыну исполнилось полтора года, мужчина позвал Ирис с сыном к себе, и женщина в очередной раз переехала в Бахрейн, где 4 августа 2008 года пара официально оформила свои отношения.

Жизнь в золотой клетке

Ирис уважала вторую жену Зухаира, несмотря на то, что никогда ее не видела. Ирис была домохозяйкой, но мечтала закончить в Эстонии вуз. Ее окружали водители, садовники, прислуга, но общаться было не с кем. Для нее важно было делать что-то самой.

”Если у тебя нет других отношений, то в голове столько свободного времени, что ты начинаешь себя накручивать. Я, например, стала ревновать”, — рассказывает Ирис.

Зухаир расширил свой бизнес и переехал в США. Чем дальше, тем более опустошенно ощущала себя Ирис. Она жила только мужем — ждала его на ужин, свободное время проводила в интернете в поисках туров. В 2009 году они с Зухаиром приехали в Эстонию и справили свадьбу.

PULMAPIDU EESTIS: 2. jaanuaril 2009. aastal pidasid Iris ja Zuhair pulmapeo Eestis.

Заключенный в Королевстве Бахрейн брак автоматически вносится в регистр браков в Эстонии.

В 2010 году пара поссорилась.

”У меня возникли проблемы”, — говорит Ирис, которая не могла смотреть на то, как ее муж постоянно куда-то спешит и разрывается между двумя семьями. Думая, что может делить мужчину с другой, она просто переоценила свои возможности.

”В своей 200-метровой спальне я была несчастней, чем в ласнамяэской квартире!” — восклицает она.

По ее мнению, переоценил свои возможности и Зухаир. Однажды он признался, что беспокоится о своих детях и об их матери, но никогда не беспокоится обо мне.

В 2010 году, в один прекрасный день, Ирис упаковала свои десять чемоданов, соврала водителю, что едет в Эстонию в больницу, взяла сына и вылетела на родину.

Развод получить не удается

В первые годы они все втроем встречались в разных городах Европы, общались посредством сообщений, но однажды женщина поняла, что у этих отношений нет будущего.

В 2013 году Ирис прилетела в Бахрейн, облачилась в паранджу и отправилась в суд подавать на развод. Прошло три года, но воз и ныне там — Зухаир на развод не согласен.

”Он не хочет отпускать меня. Я неоднократно просила отпустить меня, ведь его жизнь все равно не остановится — ему разрешено жениться еще два раза. Но нет. Его письма полны признаний в любви”.

Ирис считает проведенные в Бахрейне годы лучшими в своей жизни, она ни о чем не жалеет, но наступило время идти вперед.

”Я счастлива, что у меня в жизни была безумная любовь и что в результате этой любви родился ребенок. Но я готова даже пойти на шоу к Ларри Кингу, чтобы получить ответ на вопрос — как же мне получить развод?” — говорит женщина.

Оглядываясь назад, Ирис говорит, что тогда, много-много лет назад, она поступила слишком опрометчиво. ”Несмотря на то, что я за любые возможности, которые предоставляет жизнь, бросаться в омут с головой все же не стоит”, — уверена она теперь.