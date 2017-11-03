Зампредседателя Таллиннского горсобрания получает 4000 евро, имея всего одну дополнительную обязанность

Вице-председатель Таллиннского горсобрания отличается от обычного депутата только в разы более высокой зарплатой. И иногда ему приходится заменять председателя.

В уставе города Таллинна написано только, что, кроме председателя горсобрания, выбирают также одного или несколько вице-председателей. Список должностных обязанностей председателя длинный, а о вице-председателях сказано только о порядке их избрания.

В трудовом распорядке горсобрания установлено, что когда председатель отсутствует, он назначает своим заместителем одного из вице-председателей. Тогда вице-председатель получает все права и обязанности председателя.

Сейчас зарплата вице-председателя составляет 4150 евро в месяц,такая же зарплата у вице-мэров. Зарплату устанавливает само горсобрание, и она связана с зарплатами высокопоставленных госслужащих.

Помимо хорошей зарплаты, для вице-председателя предусмотрено безлимитное должностное использование телефона, и при необходимости ему можно предоставить служебный автомобиль.