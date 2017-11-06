06.11.2017, 21:05

Заместители председателя Таллиннского горсобрания будут получать по 2000 евро

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rus.delfi.ee
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Mart Luik Balti jaama turul
Mart Luik Balti jaama turulFoto: Andres Putting

Избранные заместителями председателя Таллиннского горсобрания Март Луйк и Тойво Тоотсен будет получать зарплату в размере 2000 евро.

Таллиннское городское собрание на своем заседании 2 ноября избрало Марта Луйка и Тойво Тоотсена заместителями председателя, назначив обоим зарплату — 2000 евро в месяц.

Избрание вторым заместителем председателя члена IRL Марта Луйка вызвало перепалку в рядах оппозиции, так как Партия реформ продвигала на это место реформистку Юлле Раясалу.

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