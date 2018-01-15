15.01.2018, 16:57

Заместителем старейшины Ласнамяэ стала Мануэла Пихлап

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rus.delfi.ee
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kesksaabujad-15Foto: Andres Putting

На должность второго заместителя старейшины Ласнамяэ заступила бывший чиновник канцелярии Рийгикогу Мануэла Пихлап, которая будет курировать в Ласнамяэской районной управе сферу культуры и молодежной работы.

В течение последних шести лет Пихлап была менеджером по коммуникациям и маркетингу в Silikaat Grupp, и наряду с другими обязанностями отвечала за маркетинговые кампании Ярве Кескуса.

”После шести лет работы в частном секторе, хочу внести свой вклад в развитие города. Будучи бывшим педагогом и спортивным человеком, считаю, что хорошо знаю молодежную сферу, сферу образования и культуры, и могу внести свой вклад в их развитие в крупнейшем городском районе Таллинна”, — сказала Пихлап.

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В разные годы Пихлап занимала должности главы секретариата фракции Центристской партии в Рийгикогу, пресс-секретаря Народного союза, специалиста отдела по связям с общественностью и пресс-секретаря Министерства окружающей среды, а также 4 года была учителем природоведения и химии в Гимназии Виймси.

Пихлап окончила факультет биологии и географии Тартуского университета по специальности учителя природоведения.

С конца декабря еще одним заместителем старейшины Ласнамяэ стал Индрек Альберг, который курирует сферу социального обеспечения.

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