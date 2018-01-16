Заместителем старейшины Кесклинн стала Ану Аус

С 16 января в управе района Кесклинн начинает свою работу новый заместитель старейшины — Ану Аус, которая ранее работала советником вице-мэра.

Ранее Аус работала в детской школе Аудентес и в детском саду Паллипыннь. В 2012 году она окончила Таллиннскую педагогическую семинарию по профессии воспитатель детского сада. Сейчас Ану учится в магистратуре на факультете социальной работы. С 2013 по 2017 работала помощницей старейшины в социальной сфере, а с прошлого года Ану стала работать советником вице-мэра в коммунальной сфере. В управе района Кесклинн ее сферами ответственности станут социальная и культурная работы.

”Я рада, что смогу внести свой вклад в развитие сферы социального обеспечения и культуры, — сказала Ану Аус. — Я высоко ценю конструктивное сотрудничество между людьми и департаментами и надеюсь на установление доверительных отношений”.

Старейшина управы Кесклинн Владимир Свет подчеркнул: ”Ану внесет свежесть и энергию в управление как социальной, так и культурной сферой. Когда к этому добавится еще опыт и трудоспособность второго заместителя старейшины — Юри Лумпа, то у нас есть все, чтобы своевременно и сбалансированно развивать центр города”.